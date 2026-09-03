A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés és csalás miatt

„A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt öt tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben” – írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
Mint írják, a feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. A jelentés az ingatlanberuházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Azt írják, mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.
Az MNB-székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már 2025 októberében feljelentést tett, az eljárás nyomozati szakba lépett. A most elkészült jelentés alapján az ingatlan-adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további öt ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést: ezek
A közlemény végén úgy fogalmaznak, hogy „a Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett”, emiatt „mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, áttekintette és racionalizálta a jegybank működését”.
Arról, hogy az MNB megszabadulna három luxusingatlantól, amiket még Matolcsyék szedtek össze, hosszabban ebben a cikkünkben írtunk júniusban.
A kikiáltási ár összesen 23 milliárd, ez csupán a kétharmada annak, amit Matolcsyék elköltöttek az ingatlanokra.
Matolcsy György pazarlása azt jelenti, hogy az MNB-Ingatlan Kft. mérlegében a korábbi túlértékelések miatt közel húszmilliárdos értékvesztés keletkezett. Az ügyészség nyomoz.