A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés és csalás miatt

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„A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt öt tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben” – írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Mint írják, a feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik. A jelentés az ingatlanberuházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Azt írják, mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.

Az MNB-székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már 2025 októberében feljelentést tett, az eljárás nyomozati szakba lépett. A most elkészült jelentés alapján az ingatlan-adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további öt ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést: ezek

  • a Balatonakarattyai Oktatási és Képzési Központ,
  • a Bölcsvár,
  • az MNB Budai Központ,
  • az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum,
  • valamint az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. tulajdonában álló Pallas Athéné Konferencia Központ.

A közlemény végén úgy fogalmaznak, hogy „a Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett”, emiatt „mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, áttekintette és racionalizálta a jegybank működését”.

Arról, hogy az MNB megszabadulna három luxusingatlantól, amiket még Matolcsyék szedtek össze, hosszabban ebben a cikkünkben írtunk júniusban.

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