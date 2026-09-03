A szerbek állami tiszteletadással temetnék el Ratko Mladićot, Aleksandar Vučić lenácizta az emiatt kiakadó horvátokat

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Nem volt elég meghalnia Ratko Mladićnak ahhoz, hogy csillapodjanak a róla szóló viták a Balkánon: a Szerbiában még mindig óriási népszerűségnek örvendő háborús bűnöst a kormány a legmagasabb állami tiszteletadással temetné el. Nenad Vujić szerb igazságügyi miniszter azt mondta, hogy a népirtót megilleti „minden olyan katonai és állami tiszteletadás, amelyre jogosult”. Az AP hírügynökség úgy tudja, hogy csütörtökön Vujić maga is ott volt a repülőn, ami Belgrádba szállította a tábornok holttestét, Mladić fia és korábbi harcostársai társaságában. Aleksandar Vučić elnök arról beszélt, hogy a temetés részleteiről a család dönt, az állam pedig logisztikai, közlekedési és biztonsági segítséget biztosít. A szerb elnök szerint a biztonsági szolgálatok több tízezer résztvevővel számolnak a temetésen, írta az MTI.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök erre reagálva közölte, hogy Szerbia nem közeledhet az Európai Unióhoz, ha valóban megadja Mladićnak az állami tiszteletadást. Szerinte a szarajevói és srebenicai kegyetlenkedéseiért életfogytiglanra ítélt tábornok halála után rendezett megemlékezések azt mutatják, hogy Szerbia és a boszniai Szerb Köztársaság vezetői nem néztek szembe a délszláv háborúk múltjával.

Hogyan akarnak így Európába jutni? Így biztosan nem

- mondta. Egy háborús bűnökért elítélt személy állami tiszteletben részesítése teljes politikai kudarc és erkölcsileg elfogadhatatlan. Szerinte ilyen körülmények között nem az uniós csatlakozási tárgyalások egyes fejezeteiről kellene beszélni, hanem „vissza kell térni az első osztályba”, vagyis az alapvető európai értékekhez.

Erre a megszólalásra már Vučić is erőset reagált: az államfő azt mondta, 1945 után senki sem gondolta volna, hogy valaki úgy fogja dicsőíteni a nácizmust, ahogyan szerinte Horvátország teszi, és véleménye szerint „ez még 2045-ben is így lesz”. A szerb elnök azt állította, hogy Horvátországban náci köszöntéseket hazafias dalok részeként próbálnak elfogadhatóvá tenni. „Gratulálok a horvátoknak ehhez a patriotizmushoz” - gúnyolódott a szerb elnök.

Mladic a tárgyalóteremben Hágában 2020. augusztus 25-én. Fotó: "UN-IRMCT/LESLIE HONDEBRINK-HERM/AFP

Olyan komoly hajtóvadászat folyt ellene, hogy még focimeccsre is kényelmesen el tudott menni

Mladić, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka augusztus 27-én, 84 éves korában halt meg Hágában. A tábornok az 1992 és 1995 közötti boszniai háborúban a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnöke volt, aki Szarajevó blokádja és Srebenica elfoglalása során is kegyetlenkedett civilekkel. Itt vállalt oroszlánrészt az első európai népirtásban a második világháború óta, amely során nagyjából 8700 muszlim fiú és férfi kivégzésére adott parancsot.

Ezen bűncselekményei miatt ítélte életfogytig tartó szabadságvesztésre 2017 novemberében a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék. Fellebbezés után az ítéletet 2021-ben helybenhagyták és jogerőre emelkedett. A tábornokot előtte csaknem 16 évi szerbiai bujkálás után, 2011 májusában fogták el a szerb hatóságok, és adták ki a hágai törvényszéknek.

A háborús bűnös azért lehetett képes ilyen hosszú ideig elkerülni a felelősségre vonást, mert sokáig a szerb hatóságok és védelmi erők tagjai is bujtatták: ez éveken keresztül nyílt titok volt. Mladićot rejtőzködése alatt többek között egy belgrádi focimeccs VIP-páholyában is kiszúrták, de brit katonákkal is kötözködött síelés közben - következmények nélkül.

Közben Washingtonban 5 millió dollárról 10 millióra emelték a nyomravezetői díját, az EU pedig az elfogásához kötötte azt, hogy Szerbia tagjelölti státuszt kaphasson. Egy 2011-es felmérés szerint a szerbek 78 százaléka nem lett volna hajlandó felnyomni őt a hatóságoknál, 40 százalékuk pedig egyenesen hősnek tartotta. Végül a szerb hatóságok majdnemhogy véletlenül találtak rá: épp rutinellenőrzést tartottak egy Mladićhoz köthető ingatlannál, amikor arra sétált a tábornok.