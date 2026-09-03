Kölcsönkenyér visszajár: az oroszok bezáratják a Goethe Intézeteket

Oroszország bezárja a német Goethe Intézet kulturális központjait – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert csütörtökön. A döntés előzménye, hogy Németország Oroszországot tette felelőssé a Lipcse-Halle repülőtéren történt drónincidensért.
Németország válaszul a berlini orosz kulturális központként (és minden bizonnyal titkosszolgálati fedőszervként) működő Orosz Ház, valamint a bonni orosz konzulátus bezárása mellett döntött. Vlagyimir Putyin kedden azzal vádolta Németországot, hogy bizonyítékokat helyezett el azért, hogy Moszkvát tegye felelőssé az incidensért.
Lavrov közölte, hogy Oroszország bezárja a Goethe Intézet moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi központját, miután Németország leállította a berlini orosz kulturális központ működését. „Ők (a németek) szándékosan tették ezt a lépést – nem lehetett nem érteniük, hogy ezzel véget vetnek oroszországi kulturális jelenlétüknek” – mondta Lavrov a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint.
Lavrov hozzátette, hogy a Goethe Intézet központjai „annak ellenére maradtak nyitva, hogy az ukrajnai háború miatt komplikálttá váltak a Nyugattal fenntartott kapcsolataink”.
Lavrov helyettese, Alekszandr Grusko pedig azt mondta, hogy Oroszország „nagyon hamar” megtorolja a bonni konzulátus bezárását. (Reuters)
A lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaggal megrakott drón repült neki egy ukrán szállítógépnek. A szerkezet nem robbant fel, így azt vizsgálhatják a német hatóságok, a kormány azonban nem beszél arról, hogy Oroszország lehet az incidens mögött. Az viszont újra bebizonyosodott, hogy a német repülőterek még mindig nincsenek kellőképp védve a drónbehatolások ellen.
Az uniós szankciók alatt álló Orosz Házat régóta propagandával vádolják, egy francia hatósági dokumentum pedig már az orosz szolgálatok fedőszerveként emlegeti. A német kormány azt vizsgálja, hogyan zárhatná be úgy, hogy Moszkva válaszul ne lehetetlenítse el a Goethe Intézet működését, és ne számolja fel az oroszországi német kulturális intézmények maradékát is.