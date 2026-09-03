Norvégia lefoglalt egy orosz hajót Ukrajna kérésére, Moszkva tiltakozik

A norvég hatóságok Ukrajna kérésére lefoglaltak egy orosz hajót a távoli sarkvidéki Spitzbergákon – írja az AP hírügynökség. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön elítélte az intézkedést, azt „állami terrorizmushoz” hasonlította.

Egy norvég bíróság az ukrán állami energetikai vállalat, a Naftogaz kezdeményezésére rendelte el a Professzor Molcsanov nevű hajó lefoglalását. Az ukrán vállalat egy 4,22 milliárd dolláros nemzetközi bírósági ítélet végrehajtását próbálja elérni, ami Oroszország 2014-es, jogellenes krími annexiójához és ukrán energetikai eszközök – köztük gázmezők és vezetékek – lefoglalásához kapcsolódik. Miután Moszkva nem fizette ki a 2023-ban megítélt összeget, a Naftogaz több ország bíróságaihoz fordult annak érdekében, hogy orosz vagyonelemek lefoglalásával hajtsa be a követelését.

A kép illusztráció. Fotó: SEBNEM COSKUN/Anadolu via AFP

„Ez egy újabb fontos lépés afelé, hogy igazságot szolgáltassunk Oroszország jogellenes krími vagyonelkobzása miatt”

– közölte Sergii Fedorenko, a Naftogaz vezérigazgatója. Hozzátette: Oroszország nem kerülheti el a felelősséget pusztán azzal, hogy nem hajlandó teljesíteni az ítéletet, ezért az ukrán vállalat továbbra is orosz vagyonelemeket keres világszerte.

A Professzor Molcsanovot kereskedelmi expedíciós utakra is használják, egyebek mellett a Spitzbergák térségében. A Norvégia szárazföldi részétől több mint 800 kilométerre északra fekvő szigetcsoport fjordjairól, gleccsereiről és hófödte hegyeiről ismert.

Az MTI szerint a lefoglalás miatt csütörtökön bekérették a moszkvai norvég nagykövetet az orosz külügyminisztériumba, ahol tiltakozó jegyzéket nyújtottak át neki.

Az orosz külügyminisztérium szerint a hajó a Roszgidromet orosz hidrometeorológiai és környezetfigyelő szolgálat tulajdonában áll, és Murmanszkból tartott a Spitzbergákon fekvő Barentsburg orosz településre. A tárca közlése szerint a fedélzeten az Arktyikugol szénbányászati cég alkalmazottai, tudósok, valamint Barentsburg és Piramida ellátásához szükséges áruk is voltak.

Moszkva szerint a norvég intézkedések miatt a Spitzbergákon működő orosz szervezetek és állampolgárok „gyakorlatilag blokád alatt állnak”, az orosz jelenlét korlátozása pedig sérti az 1920-as Spitzbergák-szerződést.

Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon azt mondta, hogy az ilyen incidensek „bonyolítják” a jövőbeli béketárgyalások kilátásait. Ukrajna szövetségeseit azzal vádolta, hogy hallgatásukkal „bűnrészesei a nemzetközi terrorizmusnak”.

Nyikolaj Korcsunov orosz nagykövet „politikailag motivált, a nemzetközi jogot sértő” intézkedésnek nevezte a lefoglalást, és jelezte, hogy fellebbeznek a bírósági döntés ellen. Lars Fause, a Spitzbergák kormányzója közölte, hogy a hajó nem hagyhatja el Barentsburgot. Az orosz külügyminisztérium szerint Moszkva törekedni fog a lefoglalás feloldására, a hajó személyzete és utasai pedig megkapják a szükséges konzuli és jogi segítséget.