A magyar külügy üdvözli, hogy az ukrán parlament elítélte a málenkij robotot, segítene a múlt feltárásban is

„Magyarország is mélyen elítéli az etnikai megkülönböztetés és üldöztetés minden formáját. Magyarország tisztelettel köszöni és üdvözli Ukrajna lépését, és kész együttműködni mind a múlt feltárásában és áldozatok emlékének ápolásában” – írta a Külügyminisztérium, miután az ukrán parlament a málenkij robotot és a kárpátaljai magyarellenes szovjet atrocitásokat elítélő határozatot szavazott meg csütörtökön.

A tárca szerint a döntés méltó főhajtás volt az áldozatok emléke előtt, „és jelentős lépés a szovjet múlttal való szembenézés és a múlt feltárása felé”.

Az ukrán parlament, a Rada ellenszavazat nélkül elfogadott határozata szerint Ukrajna erkölcsi kötelességének tekinti hivatalosan elismerni „a szovjet katonai közigazgatás által Kárpátalja magyar nemzetiségű civil lakossága ellen elkövetett tömeges megtorlásokat, az úgynevezett „málenkij robotot”, valamint a Kárpátalja német nemzetiségű civil lakossága elleni megtorlásokat mint a kommunista totalitárius rezsim által 1944–1946 között elkövetett bűncselekményeket.”

A málenkij robor budapesti emlékhelye.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A határozat arról is rendelkezik, hogy az elhurcoltaknak állítsanak emlékhelyeket és a sorsukat kutassák ki és a történtekről az iskola tananyagokban is emlékezzenek meg. A szöveg utal arra, hogy támogatni fogják a korszakra vonatkozó történelmi kutatásokat. Megemlítik azt is, hogy az orosz hadsereg az általa megszállva tartott ukrán területeken a fentiekhez hasonló atrocitásokat követ el a civil lakosság ellen.

A történteket így idézi fel a határozat: „1944 őszén, a magyar és német csapatok visszavonulását követően Kárpátalja területe azonnal a szovjet katonai közigazgatás ellenőrzése alá került. Ebben az időszakban a szovjet katonai közigazgatás az NKVD és a SZMERS alkalmazottai és szervei révén tömegesen és törvénytelenül tartóztatta le Kárpátalja 18 és 50 év közötti civil férfi lakosságát, az úgynevezett munkatáborokba történő »mozgósítás« ürügyén. Kárpátalja békés lakosainak ezreit bírósági határozat nélkül deportálták a GULAG rendszer koncentrációs táboraiba.”