Az ELTE-n tartott tanévnyitót Magyar Péter, kezébe nyomtak egy tájékoztatót, hogy mekkora béremelést szeretnének

Bár Magyar Péter a tanévnyitón „tiszteletét fejezte ki” az ELTE felé, amiért „az sokszor ellenszélben, magára hagyva, elképesztő pénzügyi nehézségek közepette” állt helyt, többen kifogásolták, hogy konkrét béremelésről nem volt szó.

A tanévnyitó végén ezért a szakszervezet vezetője, Gregor Anikó átadott neki egy tájékoztatót arról, mennyit keresnek az ELTE-n, és mekkora béremelést szeretnének.

Fotó: Akadémiai Dolgozók Fóruma/Facebook

Miután az ELTE nem lett alapítványi fenntartású, az ott dolgozók kevesebbet keresnek. A béremelés forrását nem látják a költségvetésben, és már nem tudnak tovább várni - érvelnek az átadott dokumentumban, amelyet a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete osztott meg.

A többi között leírták, hogy egy ELTE-s egyetemi tanár garantált minimumbére is elmarad egy pályakezdő szakoktatóétól, a kollégák 60 százaléka kevesebbet keres, mint amennyi egy általános iskolai tanár átlagjövedelme (822 ezer forint), holott ők képzik a pedagógusokat, tanárokat.

Ugyanazért a feladatért az alapítványi fenntartású egyetemeken legalább 20-30 százalékkal többet fizetnek.

A szakszervezet szerint a béremelést nem lehet tovább halasztani, legalább az alapítványi szintig fel kellene hozni a fizetésüket. Középtávon pedig egy új, ágazati felsőoktatási bértáblára van szükség.