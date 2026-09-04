Emberkereskedelem, pénzmosás, szexuális bűncselekmények: Romániában is vádat emeltek a Tate fivérek ellen

Hivatalosan is vádat emeltek Romániában Andrew Tate és Tristan Tate influenszerek ellen. Az Andrew elleni vádak között van a fiatalkorú terhére elkövetett emberkereskedelem, a pénzmosás, valamint kiskorú szexuális kihasználása is. Emellett ezekben az ügyekben bűnpártolással, valamint az igazságszolgáltatás befolyásolására tett kísérlettel is vádolják.
A konkrét vádak között szerepel egy fiatalkorú átköltöztetése az Egyesült Királyságba, hogy ott internetes pornográfia céljából használják ki, valamint az is, hogy megpróbálták megakadályozni, hogy egy másik áldozatuk kapcsolatba lépjen a rendőrséggel. Mindkét férfi tagadja az ellenük felhozott vádakat.
A szervezett bűnözéssel és terrorizmussal foglalkozó román hatóság azt is javasolta, hogy foglalják le a Tate fivérek négy luxusautóját, amelyek összesen 825 ezer eurós értékkel bírnak. A testvérek ellen nemcsak Romániában, hanem az USA-ban és a briteknél is folyik büntetőeljárás, és most úgy tűnik, hogy a román hatóságoknak sorba kell állniuk, amíg felelősségre tudják vonni őket. A fivérek egyelőre az USA-ban raboskodnak – és nagyon nem élvezik a börtönt –, az ottani hatóságok egyelőre a briteknek való kiadatást fontolgatják.
A nőgyűlölő influenszerek viselt dolgairól korábban többször is írtunk: például arról az esetről, amikor Andrew egy nőt az arcába tartott fegyverrel kényszerített arra, hogy azt tegye, amit parancsol neki. A román ügyészség birtokában lévő, elképesztően para tanúvallomásokról is beszámoltunk.
A vádirat szerint a nők azt állítják, hogy szóbeli és fizikai bántalmazással kényszerítették őket arra, hogy szigorú ütemterv szerint készítsenek meghatározott tartalmakat. Az egyik nő sírt és félt, mert azt hitte, hogy Andrew Tate bármire képes.
Hét áldozat bejelentése alapján indult az eddigiek mellé egy újabb nyomozás a briteknél, az állítások szerint Tate-ék 2010 és 2017 között szexuálisan bántalmaztak nőket Angliában.
Tristan Tate szerint úgy bánnak vele, mint El Chapóval. Szabadlábon védekeznének az Egyesült Királyságba való kiadatásuk ellen.
A nőgyűlölő influenszer elleni bírósági eljárás dokumentumaiból ismertet néhányat a BBC.