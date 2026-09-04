MTVA: Nem politikai okokból léptek Gulyás István ellen

Közleményben utasította vissza a közmédia, hogy politikai okokból függesztették volna fel Gulyás Istvánt, az M5 kulturális csatorna igazgatóját. A lépés ellen többen tiltakoztak, a fideszes Németh Balázs például politikai bosszút emlegetett.

A közleményük szerint Horváth András vezérigazgató júliusban utasításban tájékoztatta az MTVA dolgozóit a „Közszolgálati Hírszolgáltatás Alapelveiről”, de ezt, illetve más utasításokat többször is megsértett Gulyás.

Gulyás István a visszatérő Ez itt a kérdésben 2026. szeptember 1-én. Fotó: M5/Youtube

„Az M5 műsorstruktúrája aktuálpolitikát, pártpolitikát nem tartalmaz, kulturális adó. Közvetlen felettesétől a jogsértő szakmai magatartás megszüntetésére szóbeli és írásbeli felszólításokat, korrigálásukra a szerkesztői szabadságát tiszteletben tartó lehetőségeket kapott.” Gulyás a „szakmai jogsértéseket” nem szüntette meg, ezért csütörtökön mentesítették a munkavégzés alól, és az ügy tisztázása érdekében vizsgálatot indítottak.

Csütörtökön írtunk arról, hogy hibrid rendszerváltás volt a köztévében, Gulyás konteós műsora képernyőn maradhatott, mire közölték, hogy a műsort azonnali hatállyal levették. Arra hivatkoztak, hogy „egy korábban adásba került epizód témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak. A történtek miatt a felelős csatornaigazgatóval szemben a szükséges jogi lépéseket megtettük.”

A Blikk később arról írt, Gulyást a felfüggesztése után biztonsági őrök vezették ki az épületből. Az MTVA közleménye szerint „Gulyás István a Duna Médiaszolgáltató Zrt. érvényes protokolljának megfelelően hagyta el a vállalat Kunigunda utcai épületét.”

A munkaviszonyával kapcsolatban a vizsgálat lezárulta után várhatóak további lépések.