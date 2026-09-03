Azonnali hatállyal elkaszálta a közmédia az M5 igazgatójának konteós műsorát

Azonnali hatállyal levette a képernyőről az Ez itt a kérdés… című, M5-ön sugárzott műsort a Duna Médiaszolgáltató Zrt. A műsorról csütörtök délután írtuk meg, hogy nemrég egy Új alkura készülnek a szuperhatalmak? című adással tért vissza, valamint kérdéseket is küldtünk erről a közmédiának. Ők most a Telexnek azzal indokolták a kaszát, hogy egy korábban adásba került epizód témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak.
A műsorról azt írtuk, hogy abban az elmúlt években többek között Schmidt Mária, Giró-Szász András, Schiffer András, Fodor Gábor, Hegyi Gyula, L. Simon László és Tóth Máté (az energiajogász) szidhatta a Nyugatot és védhette az Orbán-rendszert különösebb ellenvélemény nélkül. A még mindig az M5 igazgatójaként dolgozó Gulyás István volt az is, aki Schmidt Máriával egyetértve megvédte az antiszemita Csurka Istvánt az antiszemitizmus vádjától.
A műsorvezető vendégei a friss adásban is a régi gárdából érkeztek: ott volt Orbán Viktor volt főtanácsadója, Giró-Szász András, az egykori MSZP-s Hegyi Gyula és a Magyar Liberális Párt nevű egykori kavarómikropárt vezetői, Fodor Gábor és Szent-Iványi István ex-SZDSZ-es politikusok. A közmédia most azt közölte: a történtek miatt a felelős csatornaigazgatóval szemben is megtették a szükséges jogi lépéseket.
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