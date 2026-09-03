Hibrid rendszerváltás a köztévében: a régi arcokkal megy tovább az M5 igazgatójának konteós műsora, az Ez itt a kérdés

„Reményeim szerint szeptemberben ismét találkozunk”

– mondta Gulyás István műsorvezető az Ez itt a kérdés júniusi adásában, amikor az aktuális évad véget ért. Nem hiába volt kérdéses a folytatás, hiszen éppen zajlik a közmédia átalakítása, ami alaposan feladja a leckét a Tiszának és az új vezetésnek is.

Ráadásul Gulyás István nem egyszerű műsorvezető, hanem a köztévé kulturális csatornájának, az M5-nek az igazgatója, aki az MTVA Zrt. szerkesztő-műsorvezetőjeként 2023-ban Táncsics Mihály-díjat kapott a kormánytól. Okkal, hiszen többször bizonyította, hogy ugyanazt gondolja a Nyugatról, mint a Fidesz (például: a progresszió ellenségként tekint a családra).

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára átadja a Táncsics Mihály-díjat Gulyás Istvánnak a Pesti Vigadóban, 2023. március 14-én Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az Ez itt a kérdést a közmédia így hirdeti: „Kérdések, vélemények, leleplezések! Az M5 nézői kultúrpolitikai, történelmi és társadalmi vitákban mélyülhetnek el hétköznap esténként.” A műsorban ehhez képest az elmúlt években többek között Schmidt Mária, Giró-Szász András, Schiffer András, Fodor Gábor, Hegyi Gyula, L. Simon László és Tóth Máté (az energiajogász) szidhatta a Nyugatot és védhette az Orbán-rendszert különösebb ellenvélemény nélkül. Néhány adás címe:

„Osztják az alusisakot egyébként!”

– jegyezte meg Gulyás István, amikor Giró-Szász András azt mondta, őket a velük szemben állók összeesküvés-elméleteseknek tartják. Gulyás volt az, aki Schmidt Máriával egyetértve megvédte az antiszemita Csurka Istvánt az antiszemitizmus vádjától.

Amikor a műsorban egyszer volt egy kisebb nézeteltérés, miután Schmidt Mária kifejtette, hogy Oroszországban szabad választások vannak, és ezt egyedül Fodor Gábor vitatta, Gulyás István így zárta le a vitát:

„Ne haragudj, Gábor, de azért itt van valamiféle, megint ez az észak-atlanti hübrisz, hogy »majd mi tudjuk, hogy mi legyen«, és azon vitatkozunk, hogy vajon Ukrajnában meg Oroszországban helyesek-e a demokratikus viszonyok, avagy nem, én amellett vagyok, hogy bízzuk rájuk.”

A héten kiderült, hogy nem kellett aggódni, folytatódhat a konteós műsor, és Gulyás István vendégei is a régi gárdából érkeztek: ott volt Orbán Viktor volt főtanácsadója, Giró-Szász András, az egykori MSZP-s Hegyi Gyula és a Magyar Liberális Párt nevű egykori kavarómikropárt vezetői, Fodor Gábor és Szent-Iványi István ex-SZDSZ-es politikusok.

Gulyás István a visszatérő Ez itt a kérdésben 2026. szeptember 1-jén Fotó: M5/Youtube

Megkérdeztük az MTVA-t, hogy ezek szerint a műsor továbbra is képernyőn lesz-e, ugyanaz a szerkesztői kör készíti-e, illetve a korábban megszokott, visszatérő vendégek szerepelnek-e benne, és hogy a rendszerváltás után is az M5 igazgatója marad-e Gulyás István, de választ eddig nem kaptunk.