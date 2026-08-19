„A felülről jövő rendelések teljesítése kötelező”, „mindenkinek annál jobb, minél előbb túlesünk rajta”

Az MTVA Sajtó és Marketing Iroda kedden nyilvánosságra hozta azt a 482 oldalas dokumentumot, amit a közpénzből működő Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa a megújuló közmédia júliusban kinevezett vezetőinek adott át. „A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező, külpolitikai témákon dolgozó tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az állami hírhamisítás és manipuláció bizonyítékait: 2015-ös az első dokumentum, és az idei választás előtti napról való az utolsó” – írták.
Az MTVA honlapjára pdf-ként feltöltött dokumentumot átböngészve sok apró érdekességet lehet találni, ezekből válogattunk. (A bizonyítékokat sajnos legtöbbször nagyon rossz, de talán még éppen olvasható minőségben töltötték fel.) Látványos, hogy az igazán jelentős beavatkozásokról többnyire szóbeli beszámolók maradtak fent, de azért így is akadnak olyan screenshotok, amik egyértelművé teszik a politikai befolyást.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden pontról megállapítható, hogy cenzúra történt, sok esetben például nyilvánvaló bénázás áll egy-egy anyag késlekedése mögött, vagy sima szerkesztői döntés volt a háttérben, de így is rengeteg esetnél nyilvánvaló, hogy az Orbán-kormány szándékai szerint szóltak bele a munkába. Ezek felelősei többnyire Rácz „Ria” Mária, Ráthy Sándor és Végh Sándor vezető szerkesztők voltak – de többször felbukkan az azóta kirúgott Németh „Pitbull” Zsolt és a fideszes Bende Balázs neve is.
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„A magyar kormány és szövetségesei mindent megtesznek majd, hogy a sorosisták legújabb haditerve elbukjon, így elejét lehet venni a brüsszeli maffiademokráciának.”
„Egyszerűen az elnök kért tőlem valamit 2022 nyarán, és én nem voltam hajlandó azt megtenni” – mondta Kelemen Hunor.
Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetéséért felel. A Pitbullként is ismert csatornaigazgatót, Németh Zsoltot kirúghatták.
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482 oldalas dokumentumot adott át a Magyar Távirati Iroda néhány munkatársa a közmédia kinevezett vezetőinek.
A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező, külpolitikai témákon dolgozó tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az anyagot: 2015-ös az első dokumentum, és idén április 11-i az utolsó.