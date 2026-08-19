„A felülről jövő rendelések teljesítése kötelező”, „mindenkinek annál jobb, minél előbb túlesünk rajta”

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Kormányzati utasításokat vártak.

Havasi Bertalan, Szijjártó Péter és Varga Judit sajtósa is beleszólt a címadásba.

Kampánytémákat kellett tolni.

Indoklás nélkül ástak el releváns híreket.

Így működött az MTI az ott dolgozók 482 oldalas gyűjtése alapján.

Az MTVA Sajtó és Marketing Iroda kedden nyilvánosságra hozta azt a 482 oldalas dokumentumot, amit a közpénzből működő Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa a megújuló közmédia júliusban kinevezett vezetőinek adott át. „A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező, külpolitikai témákon dolgozó tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az állami hírhamisítás és manipuláció bizonyítékait: 2015-ös az első dokumentum, és az idei választás előtti napról való az utolsó” – írták.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) és Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője a Magyar Rádió stúdiójában, ahol a kormányfő interjút ad a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában 2016. március 4-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Az MTVA honlapjára pdf-ként feltöltött dokumentumot átböngészve sok apró érdekességet lehet találni, ezekből válogattunk. (A bizonyítékokat sajnos legtöbbször nagyon rossz, de talán még éppen olvasható minőségben töltötték fel.) Látványos, hogy az igazán jelentős beavatkozásokról többnyire szóbeli beszámolók maradtak fent, de azért így is akadnak olyan screenshotok, amik egyértelművé teszik a politikai befolyást.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden pontról megállapítható, hogy cenzúra történt, sok esetben például nyilvánvaló bénázás áll egy-egy anyag késlekedése mögött, vagy sima szerkesztői döntés volt a háttérben, de így is rengeteg esetnél nyilvánvaló, hogy az Orbán-kormány szándékai szerint szóltak bele a munkába. Ezek felelősei többnyire Rácz „Ria” Mária, Ráthy Sándor és Végh Sándor vezető szerkesztők voltak – de többször felbukkan az azóta kirúgott Németh „Pitbull” Zsolt és a fideszes Bende Balázs neve is.