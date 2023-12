A Hír TV-n tért vissza a közmédia nagyágyúja

Amikor nyáron Tusványoson belefutottunk a köztévé frissen visszavonult legendájába, még azt mondta, gazdálkodik, kutyákat tenyészt, alapvetően egészségügyi okokból vonult vissza, mert úgy érezte, elfáradt. Úgy tűnik, Bende Balázs most visszatért a Hír TV-n. A 444-hez eljutott felvételek szerint Bende a kormánypárti csatorna péntek reggeli műsorában a prágai mészárlás helyszínéről jelentkezett be.

photo_camera Bende Balázs Prágából tudósít Fotó: Hírtv

Bende Balázs a közmédia műsoraiban szabadversszerű monológokban mondta fel a kormányzati üzeneteket, de ő volt az a szerkesztő is, aki az egyik eligazításon ilyeneket mondott a köztévé dolgozóinak: „Mindenki tisztában van vele, hogy május végén európai parlamenti választások vannak, és biztos vagyok benne, hogy senkit nem ér váratlanul, ha azt mondom, hogy ebben az intézményben…nem az ellenzéki összefogást támogatják. Ha ez a kijelentés valakit váratlanul ér, az most menjen haza.”De elmondta azt is, hogy „aki be van osztva, rá kerülhet a sor, hogy a megfelelő narratíva, megfelelő módszer és irányvonal mentén anyagot kell írnia elsősorban „migránsokról, Brüsszelről, egyebekről”.

Nyáron a 444-nek erről a felvételről azt mondta:

„Ütni-verni kellett ki az anyagokból, csupálni kellett kifele a különböző globalista, baloldali elhajlásokat.”