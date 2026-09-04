Orbán építésze örülne, ha Hatvanpuszta is megnyílna a közönség előtt, mert „szó sincs értelmetlen luxusról”

Interjút adott a HVG-nek Taraczky Dániel építész, aki nemrég azzal került be a hírekbe, hogy Orbán Viktor exminiszterelnököt kísérgette egy szerbiai trombitafesztiválon.

Középen Orbán Viktor volt miniszterelnök, jobbra Taraczky Dániel, Hatvanpuszta főépítésze, balra Világi Oszkár, a Mol vezérigazgató-helyettese. Fotó: RINA

Taraczky egyébként Hatvanpuszta főépítészeként lett ismert (ami miatt a Magyar Építész Kamara etikai bizottsága idén májusban első fokon megállapította, hogy jogszabályt és szakmai etikai szabályokat sértett), emellett számos, közpénzből finanszírozott építkezés közbeszerzési eljárását nyerte meg, és úgyszintén milliárdos lett.

Az interjúban elárulta, hogy a trombitafesztiválon nem beszélgetett Orbánnal sem politikáról, sem a választásokról, csak arról, hogy milyen rendezett vidék Nyugat-Szerbia és milyen vendégszeretőek az ottaniak. „Fordítottam neki, miközben ettünk csevapot, ittunk pálinkát és hallgattuk a zenét” - árulta el.

A fontos trombitafesztiválos kulisszatitkok mellett Taraczky arról is beszélt, hogy szeretné, ha a Karmelitához hasonlóan Hatvanpusztát is megnyitnák az érdeklődők előtt.

„Szeretném, ha egyszer megnyílna a közönség előtt Hatvanpuszta, mert akkor kiderülne, hogy éppúgy, mint a Karmelita esetében, szó sincs értelmetlen luxusról, és – ahogy mindenki megkérdezi – nincs bunker vagy trezor sem. Az elhíresült könyvespolc mögül nyíló helyiség is csak egy borospince.”

Sőt, azt is állítja, hogy a hatvanpusztai luxusbirtok „száz százalékig Orbán Győzőé”, Orbán Viktor apja álma volt, hogy a helyet, amihez gyerekként kötődött, „megmentse az enyészettől” (De sikerült? - kérdezné Kovács Zoltán, amire az lenne az adekvát válasz, hogy igen, kicsit tán túl jól is sikerült.)

Hatvanpuszta 2025 augusztusában Fotó: Németh Dániel/444

Arra a kérdésre, HOGY miért lett Hatvanpusztából végül puszta-Versailles, Taraczky azt válaszolta, hogy egyrészt azért, hogy „összejöhessen a család és legyen egy önállató, működő majorsága” (mármint Orbán győzőnek természetesen), másrészt neki furcsa lenne minősítenie bármelyik megbízója igényeit, ő ugyanis ebből él,

„minél nagyobbat képzel el valaki, építészként annál jobban tudok érvényesülni.”

A versailles-i jelzőt viszont visszautasította.

Hatvanpusztát itt mutattuk be részletesen, alábbi videónkban pedig meg lehet tekinteni, hogyan épült fel: