Ötvenezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen a jövőben

Ötvenezer munkahely megszüntetésével számol világszerte a Volkswagen közel 90 éves történetének eddigi legátfogóbb átszervezési terve, amit csütörtökön fogadott el a német autógyártó vállalat felügyelőbizottsága – írja a Reuters. Az átalakításokra a súlyos vámok, a kapacitásfelesleg és az agresszív kínai versenytársak miatt van szükség a vezetőség szerint.

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A vállalat a jövőben felülvizsgálja négy németországi gyárát is, ahol alternatívákat keresnek, mivel a következő évtizedben végleg kifogynak a gyártandó modellekből. Egyszerűsödik továbbá a konglomerátum szerkezete, amivel csökken a felügyelőbizottság befolyása a kulcsfontosságú döntésekben – a bizottságban jelenleg Alsó-Szászország és a szakszervezetek rendelkeznek többséggel. A hírre a Volkswagen-részvények a frankfurti tőzsdén 7,9 százalékos emelkedéssel zártak.