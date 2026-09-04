Rekordmagasra emelkedett a dízel ára az Egyesült Államokban

Történelmi csúcsra emelkedett a dízel átlagára az Egyesült Államokban pénteken: az Amerikai Autóklub (AAA) irányadó mutatója szerint egy gallon – körülbelül 3,785 liter – dízel 5,85 dollárba, átszámítva 1825 forintba került – írja az MTI.

Az elsősorban a hosszú távú közlekedésben és a teherszállításban használt üzemanyag ára az iráni konfliktus kitörése előtt még több mint két dollárral volt alacsonyabb.

A mostani ár meghaladja a korábbi nominális rekordot is. Eddig 2022 nyarán mérték a legmagasabb átlagárat, amikor az ukrajnai háború kitörését követő olaj- és üzemanyagár-sokk nyomán gallononként 5,82 dollárra drágult a dízel.

Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Az inflációval korrigált adatok ugyanakkor árnyalják a képet. Gazdasági elemzők szerint reálértéken 2008-ban és 2022-ben is magasabb volt a dízel ára a mostaninál. A 2008-as pénzügyi válság előtt mért, gallononkénti 4,74 dolláros dízelár mai értéken 7,20 dollárnak felelne meg, míg a 2022-ben feljegyzett 5,82 dollár inflációval korrigálva jelenleg 6,56 dollárt érne.

Nemcsak a dízel drágult, az autósok által leggyakrabban használt benzin gallononkénti átlagára pénteken 4,14 dollár volt az Egyesült Államokban. Ez valamivel magasabb az egy héttel korábbi szintnél, és mintegy egy dollárral haladja meg az egy évvel ezelőtti értéket.

Az üzemanyagárak kérdése a Fehér Ház csütörtöki sajtótájékoztatóján is szóba került. JD Vance alelnök elismerte, hogy

az iráni konfliktus kiszámíthatatlansága és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt egyelőre nem látható, mikor csökkenhetnek érzékelhetően a közlekedési költségek.

Az alelnök ugyanakkor azt mondta, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll, és azon az amerikai haderő védelme mellett naponta több millió hordó kőolaj halad át. Állítása szerint szerdán 15 millió hordó volt az átszállított mennyiség, és ennek hiányában a világnak jóval magasabb olajárakkal kellene szembenéznie. Vance hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Venezuela között a közelmúltban kötött kitermelési megállapodás is a kőolajárak csökkentését szolgálhatja, miközben hozzájárulhat ahhoz, hogy a világ energiaellátása kevésbé függjön egyetlen térségtől.