Sokan kérdeztétek: miért volt tehén a Deák téren csütörtök délután?

És ez most kivételesen nem ilyen „sokan kérdeztétek, hogy miért nem lapos a Föld” típusú álcím, hanem trú, tényleg több olvasónk is küldött képet-videót a csütörtök délután Budapest kellős közepén, a Főpolgármesteri Hivataltól egy köpésre, a Deák Ferenc téren hesszelő tehénről. Egyikük például azt írta:

„Ma egy meglehetősen szürreális jelenetet sikerült megörökítenem a Deák téren: egy szarvasmarha került az úttestre, ami miatt a forgalom körülbelül 20 percre jelentősen lelassult / megállt. ”

És valóban, íme fotódokumentáció az esetről:

Fotó: Olvasónk

Mint kiderült, a helyszínre utóbb rendőrök is érkeztek.

Ebből már ki lehet indulni, így írtunk a rendőrségnek, hogy felkutassuk a rejtély gyökerét.

Fotó: Olvasónk

A következő választ kaptuk:

„Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a rendőrök a helyszínen saját észlelés alapján intézkedtek az állat gazdájával szemben, aki műszaki hibára hivatkozott. A járőrök a férfi ellen szabálysértési feljelentéssel éltek, az eljárásban a rendőrség az ügy összes körülményét vizsgálja.”

A sokak által feltett kérdésre az egyszerű választ tehát: a tehén műszaki hiba miatt került a Deák térre. De reméljük, azóta kiheverte az esetet, és jól van.