Sokan kérdeztétek: miért volt tehén a Deák téren csütörtök délután?

És ez most kivételesen nem ilyen „sokan kérdeztétek, hogy miért nem lapos a Föld” típusú álcím, hanem trú, tényleg több olvasónk is küldött képet-videót a csütörtök délután Budapest kellős közepén, a Főpolgármesteri Hivataltól egy köpésre, a Deák Ferenc téren hesszelő tehénről. Egyikük például azt írta:
„Ma egy meglehetősen szürreális jelenetet sikerült megörökítenem a Deák téren: egy szarvasmarha került az úttestre, ami miatt a forgalom körülbelül 20 percre jelentősen lelassult / megállt. ”
És valóban, íme fotódokumentáció az esetről:
Mint kiderült, a helyszínre utóbb rendőrök is érkeztek.
Ebből már ki lehet indulni, így írtunk a rendőrségnek, hogy felkutassuk a rejtély gyökerét.
A következő választ kaptuk:
„Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a rendőrök a helyszínen saját észlelés alapján intézkedtek az állat gazdájával szemben, aki műszaki hibára hivatkozott. A járőrök a férfi ellen szabálysértési feljelentéssel éltek, az eljárásban a rendőrség az ügy összes körülményét vizsgálja.”
A sokak által feltett kérdésre az egyszerű választ tehát: a tehén műszaki hiba miatt került a Deák térre. De reméljük, azóta kiheverte az esetet, és jól van.