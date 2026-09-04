Tiborcz hotelében, közpénzből szállásolták el a Szijjártó-féle külügy vendégeit, köztük egy orosz minisztert

A Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Hotel Dorothea. Fotó: RTL Híradó

Tiborcz István ötcsillagos szállodájában, a Dorothea Hotelben szállásolták el közpénzből a külügyminisztérium vendégeit a kormányváltás előtt – tudta meg az RTL Híradó. Arról számoltak be, hogy a külügy több vendég látogatásának szállásköltségét is állta. Többek között a kolumbiai elnök és felesége is itt szállt meg, valamint Andrej Babiš cseh miniszterelnöknek is itt foglaltak szobát.

Utóbbi ráadásul nem is hivatalos állami látogatásra érkezett volna Magyarországra, hanem a magyar kormánytól elvileg független, ám kormánytagokat és fideszes influenszereket is szerepeltető CPAC konferenciára tervezett látogatni idén márciusban. Ezt az utat végül az utolsó pillanatban mondta le egy csehországi terrorcselekmény miatt.

A hotel első külügyes vendége Mihail Murasko volt orosz egészségügyi miniszter volt, aki 2024 szeptemberében tárgyalt Szijjártóval Budapesten (arról akkor itt írtunk). Egyébként ő volt az első orosz kormánytag, aki az ukrajnai agresszió kezdete után, 2023-ban az EU-ba látogatott – természetesen akkor is Magyarországra; akkor „józan magyar politikáról, baráti együttműködésről” beszélt. De itt hajtotta álomra a fejét a türk államok szervezetének főtitkára is, akinek 15 millió forintért foglaltak szállást.

Ebben a hotelben szállásolták el azt a több tucat influenszert is, akik 2024 májusában látogattak Magyarországra Orbán Ráhel ötletére. Erről a programról az derült ki az általunk megszerzett dokumentumokból, hogy 3 milliárd forintjába fájt a magyar adófizetőknek. Mindez nemzeti érdek volt, legalábbis Fónagy János államtitkár szerint, aki Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére válaszolt a trippel kapcsolatban.