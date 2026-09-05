Egy korszak lezárult, új elnöke lett a Kutyapártnak

Tisztújítást tartott szombaton a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Tóth-Benedek Csanád lett a párt új elnöke. A két elnökhelyettes Várady Zoltán és Budai Sándor lett.

Tóth-Benedek Csanád MKKP / Facebook

A párt sajtóközleményében arról írt, hogy a mostani elnökség négy éves megbízatása októberben járt volna le, ők pedig ezt megelőzően akartak tisztújítást tartani. Az elnökség új tagjain túl, pedig a vezetés felépítése is megváltozott. A párt szakított az eddigi társelnöki rendszerrel és mostantól három fős (1 elnök, 2 elnökhelyettes) felállással működik tovább. Az újonnan megválasztott elnökség mandátuma 4 évre szól.

Tóth-Benedek a párt weboldalán található bemutatkozásában azt írja, webfejlesztő, korábban a 2022-es választáson 3,04 százalékot kapott, 2026-ban a pártlista 56. helyén szerepelt. Korábban a Telexnek arról beszélt, hogy tervei között szerepel, hogy a pártnak vissza kell térni a természetéhez, sok önkéntes munka vár a tagokra, az önkéntesség-egyesület-párt működést átláthatóbb, érthetőbb módon kommunikálná. Fontosnak tartja a fenntarthatóságot, azt mondta, hogy még mindig nem kap elég nagy hangsúlyt a víz megtartása, pedig az a legdrágább erőforrás.

Kovács Gergely már júniusban bejelentette, hogy nem indul újra a társelnökségért a Kutyapártban. Döntést azzal indokolta, hogy az nem volt szerencsés, hogy úgy volt társelnök két évig, hogy semmi ideje nem maradt a pártra a polgármesterkedés mellett.

A 2026-os választáson a Kétfarkú Kutya Párt mindössze 51 965 szavazatot kapott, amivel az 1 százalékos küszöböt sem sikerült elérniük. Emiatt 686 millió forintnyi kampánytámogatást kell visszafizetniük az államnak. Kovács utólag úgy értékelte, hogy nem kellett volna elindulniuk a választáson.