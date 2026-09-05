Nigériát már legyőzte a női kosárválogatott, 28 év után nyertünk mecset vb-n

A magyar női kosárlabda-válogatott 71–67-re legyőzte Nigériát szombaton a berlini világbajnokság második fordulójában, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A 28 év után ismét világbajnokságon szereplő magyar csapat a pénteki nyitányon nagyon simán, 99–53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól, Nigéria ellen azonban már egészen más arcát mutatta. Völgyi Péter csapata a második perctől kezdve végig előnyben játszott, és főként az elmúlt Euroliga-szezon legjobbjának választott Juhász Dorka remeklésének köszönhetően tízpontos vezetéssel vonulhatott a nagyszünetre.

Lelik Réka Nigéria ellen. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A magyarok sokáig kézben tartották a meccset, a legutóbbi öt Afrika-bajnokságot megnyerő Nigéria azonban a hajrában, a magyar hibákat is kihasználva, szorossá tette a találkozót. Az utolsó percben két pontra is felzárkózott, vagyis egyetlen kosárra voltak az egyenlítéstől, de a magyar válogatott a kritikus pillanatokban megőrizte az előnyét, és 71–67-re megnyerte a mérkőzést.

A siker várhatóan továbbjutást is ér, Nigéria az utolsó fordulóban Franciaországgal játszik, míg a magyar válogatott hétfőn 14:30-tól a Koreai Köztársaság ellen zárja a B csoport küzdelmeit.

A csoport első helyezettje közvetlenül bejut a negyeddöntőbe, a második és a harmadik pedig a nyolc közé jutásért játszik keresztbe az A csoport harmadik, illetve második helyezettjével. A helyezés azért is fontos lehet, mert bombameglepetésre az favoritok között számon tartott spanyolok 82-73-ra kikaptak Malitól az A csoportban.(via MTI)