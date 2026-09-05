Sétálva átkelt a Tiszán egy férfi Tiszabőtől nem messze

„Végre sikerült valóra váltanom évek óta dédelgetett tervemet: átgyalogoltam a Tiszán egyik partról a másikra” – írta egy férfi Facebookon, ahová az átkelést is kiposztolta. A séta a férfi posztja alapján Tiszabő alatt és Nagykörű fölött történt pénteken, −335 centiméteres szolnoki vízállás mellett.

„Többszöri próbálkozás után megtaláltam az ideális helyszínt. Az átkelést tegnap délelőtt videóra is vette az egyik nővérem, aki ezért átküzdötte magát a hullámtér sűrű gyalogakácosán” – írta a férfi a bejegyzése alatti kommentben. „A két part közötti, mintegy 125 méteres távolságot nem egészen három perc alatt, könnyedén tettem meg.”

„A vízmélység az útvonal túlnyomó részén mindössze 40–70 centiméter volt, és még a legmélyebb, rövid szakaszon sem érte el a 130 centimétert” – tette hozzá.