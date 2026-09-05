Vucic most már tényleg napokon belül kiírja az új választásokat

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat, és jelezte: amennyiben megkapja a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) támogatását, miniszterelnök-jelöltként indul, és minden eddiginél kisebb kormányt alakít.

Fotó: SAMAR JORDAMOVAC/Anadolu via AFP

A szerb elnök péntek este a Nis TV-nek adott interjújában közölte, hogy néhány napon belül kiírja a választásokat. Vucic ezt már hetek óta ígérgeti, legutóbb augusztus 21-én ígérte meg, hogy néhány napon belül kiderül a voksolás pontos dátuma.

Arról is beszélt, hogy a Szerb Haladó Párt szombati nisi főbizottsági ülésén várhatóan szó lesz arról, hogy ő legyen-e a párt miniszterelnök-jelöltje. Közölte: ha ehhez megkapja a támogatást, elfogadja a jelölést (meglepő lenne, ha nem kapná meg). Vucic azt mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és várakozásai szerint ez lesz utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését.

Aleksandar Vucic szerint az általa vezetett következő kabinet minden korábbinál kisebb lenne. Elképzelése szerint a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszter dolgozna a kormányban. Úgy fogalmazott: nagyobb hatáskörű minisztériumokat hozna létre, és olyan embereket választana a kormányba, akik készek felelősséget vállalni és intenzíven dolgozni.

A politikus korábban már csaknem három éven át vezette a szerb kormányt 2014 és 2017 között. Azt megelőzően 2012 és 2014 között miniszterelnök-helyettes volt. Aleksandar Vucic először 2017-ben lett az ország köztársasági elnöke, majd 2022-ben a szavazatok mintegy 59 százalékának megszerzését követően kezdte meg második államfői megbízatását.

Az országban szinte folyamatosan kormányellenes tüntetéseket tartanak 2024 novembere óta, miután leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. A kezdeti követelések a tragédia okainak átlátható feltárásáról szóltak, de azóta a tüntetők már előrehozott választásokat követelnek. A legutóbbi, májusban Belgrádban tartott nagy tiltakozó akción egy független szervezet szerint 180 ezren vettek részt.

A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható köztársasági elnökké, így Aleksandar Vucic harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Második elnöki mandátuma rendes körülmények között 2027-ben járna le, az utóbbi hónapokban azonban többször jelezte, hogy korábban távozik az államfői tisztségből, és ismét miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását. (via MTI)