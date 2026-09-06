Jó hír: kikapott a Felcsút

Orbán Viktor a felcsúti Pancho Arenában 2018. március 3-án. Forrás: M4 Sport

A volt miniszterelnök által alapított, Puskás Ferenchez a nevét leszámítva az égvilágon sehogy sem kötődő, közpénz jellegét elvesztett közpénzből légiósokkal kitömött, felcsúti Puskás Akadémia hat körül után élen álló NB I.-es csapata – ami a volt kormányfő saját telkét kapta meg, rajta egy stadionnal – 1-0-s vereséget szenvedett az utolsó helyezett ZTE otthonában a labdarúgó NB I. hetedik fordulójában. A meccs a 2. percben esett góllal dőlt el. A Zalaegerszeg, ami az előző négy fordulóban kikapott, így már a 11.