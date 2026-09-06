Rekordlétszámú induló és címvédés a Budapest Félmaratonon

Minden idők legnagyobb létszámú magyar félmaratoni futóversenyét rendezték meg vasárnap Budapesten (összesen 24 ezren neveztek a 21,1 kilométeres és a 10 kilométeres távokra, 117 országból és 1200 magyar településről).

Ez egyben országos bajnokság is volt, a nőknél és a fériaknál is megvédték a címűket a tavalyi bajnokok. Tavaly itt futotta első utcai versenyét Vindics-Tóth Lili Anna, aki aztán az idén augusztusi, birminghami Európa-bajnokságon a női maratoni versenyének ezüstérmese lett. A verseny előtt azt mondta, hogy a Wizz Air Budapest Félmaraton kiváló állomása a szeptember 27-i varsói maraton előtti felkészülésében, és határozott célja, hogy egyéni csúcsot fusson a félmaratoni távon. Ez bőven összejött, majdnem két perccel döntötte meg az eddigi rekordját úgy, hogy az edzője azt kérte, hogy ne fussa ki magát. Beérkezve a 28 éves versenyző azt mondta, hogy egy éve kezdte el ezeket a távokat futni, tapasztalatlan, de kezdi megtanulni, hogyan kell maratont és félmaratont, szeretne országos csúcsot futni.

Nők:

1. Vindics-Tóth Lili Anna (KASI) 1:09:21 ó

2. Niesz Viktória (SZVSE) 1:18:46

3. Nagy Nóra (TSC-Geotech) 1:19:36

A férfiaknál a mezeifutó országos bajnok Karsai mögött Vásárhelyi Máté Dávid és Molnár Ákos lett a második, illetve harmadik.

Férfiak: 1. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 1:04:19 ó

2. Vásárhelyi Máté Dávid (Castor SE) 1:07:27

3. Molnár Ákos (Vasas) 1:07:31

A szervező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője, Kocsis Árpád a verseny előtt azt mondta, hogy a Wizz Air Budapest Félmaraton népszerűsége hosszú évek óta töretlen, de a mostani, döbbenetes nevezési adatok még őket is meglepték. A külföldi futóturisták érdeklődése hihetetlen méreteket öltött: az, hogy 8500 nemzetközi nevezés érkezett, egy olyan szám, ami még két évvel ezelőtt is szinte elképzelhetetlen lett volna számunkra. Ez a Covid előtti adatokhoz képest 300 százalékos növekedést jelent.