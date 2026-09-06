„Szégyen és gyalázat!” – kiborult a Fidesz képviselője attól, hogy leadják Pogány Induló koncertjét a közmédiában

Úgy tűnik, a Fidesz jegeli a fiatalok visszahódítását, legalábbis a volt kormánypárt országgyűlési képviselője, Németh Balázs azon háborog a Facebookon, hogy az új közmédia vasárnap 23 órától az M1-en leadja Pogány Induló szigetes koncertjének egyik exkluzív koncertrészletét.

Németh Balázs a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Az egyik legnépszerűbb magyar előadóról a fideszes képviselő azt írta: „Ma annak az énekesnek a koncertjével szórakoztatja… a tiszás közmédia (azon belül a szebb napokat látott M1) a nézőket, aki rendszeresen megkérdezi a közönségétől a színpadról, hogy SZÍVNAK-E RENDESEN. Nem levegőt, persze… De nem csupán leadják a koncertet, hanem egész héten gőzerővel hirdették a közmédia felületein a műsort, méghozzá éppen azzal az alig kódolt üzenettel, hogy ő a SZÍVÓS ÉNEKES! Tényleg ez kell? Amikor önkényesen átvette a közmédia irányítását a Tisza, jeleztem, hogy a patrióta, magyar érdekeket és értékeket védő közmédia helyett jön a globalista, liberális, sőt szélsőségesen liberális közmédia. Íme, itt van!!” Majd a saját posztja alá írt kommentben még hozzátette:

„Szégyen és gyalázat!”

Németh Balázs maga is megfordult a közmédiában, a posztjában emlegetett a szebb napokkal arra utalhat, hogy 2022-ig az M1-en volt hírbemondó, és sokat tett azért, hogy az állami tévéből egybites propagandaszócső legyen. Híradósként a Híradóban osztotta ki a kormánnyal kritikus hírportálokat, egyszer pedig azért kapott bírságot a köztévé, mert Németh úgy vezette fel a Hadházy Ákos ellenzéki képviselő parlamenti táblás akciójáról szóló hírt, hogy „primitív, bunkó, felháborító akcióval nyitotta a szezont az ellenzék”.

A tavaly a szintén fideszes Horváth László drogügyi kormánybiztosként több körben megfenyegette a rappert, amiért a szövegeiben gyakran előkerülnek a kábítószerek. Aztán idén áprilisban a 18-29 közötti szavazóknak valamiért csak 13 százaléka szavazott a Fideszre.