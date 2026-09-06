„Szégyen és gyalázat!” – kiborult a Fidesz képviselője attól, hogy leadják Pogány Induló koncertjét a közmédiában

Úgy tűnik, a Fidesz jegeli a fiatalok visszahódítását, legalábbis a volt kormánypárt országgyűlési képviselője, Németh Balázs azon háborog a Facebookon, hogy az új közmédia vasárnap 23 órától az M1-en leadja Pogány Induló szigetes koncertjének egyik exkluzív koncertrészletét.
Az egyik legnépszerűbb magyar előadóról a fideszes képviselő azt írta: „Ma annak az énekesnek a koncertjével szórakoztatja… a tiszás közmédia (azon belül a szebb napokat látott M1) a nézőket, aki rendszeresen megkérdezi a közönségétől a színpadról, hogy SZÍVNAK-E RENDESEN. Nem levegőt, persze… De nem csupán leadják a koncertet, hanem egész héten gőzerővel hirdették a közmédia felületein a műsort, méghozzá éppen azzal az alig kódolt üzenettel, hogy ő a SZÍVÓS ÉNEKES! Tényleg ez kell? Amikor önkényesen átvette a közmédia irányítását a Tisza, jeleztem, hogy a patrióta, magyar érdekeket és értékeket védő közmédia helyett jön a globalista, liberális, sőt szélsőségesen liberális közmédia. Íme, itt van!!” Majd a saját posztja alá írt kommentben még hozzátette:
„Szégyen és gyalázat!”
Németh Balázs maga is megfordult a közmédiában, a posztjában emlegetett a szebb napokkal arra utalhat, hogy 2022-ig az M1-en volt hírbemondó, és sokat tett azért, hogy az állami tévéből egybites propagandaszócső legyen. Híradósként a Híradóban osztotta ki a kormánnyal kritikus hírportálokat, egyszer pedig azért kapott bírságot a köztévé, mert Németh úgy vezette fel a Hadházy Ákos ellenzéki képviselő parlamenti táblás akciójáról szóló hírt, hogy „primitív, bunkó, felháborító akcióval nyitotta a szezont az ellenzék”.
A tavaly a szintén fideszes Horváth László drogügyi kormánybiztosként több körben megfenyegette a rappert, amiért a szövegeiben gyakran előkerülnek a kábítószerek. Aztán idén áprilisban a 18-29 közötti szavazóknak valamiért csak 13 százaléka szavazott a Fideszre.
A Médiahatóság felszólította a szolgáltatót, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló jogsértésektől.
A választási kampányban a Fidesz úgy tett, mintha csak az örök lázadó, hálátlan fiatalok meggyőzésével lenne gondjuk. Utólag is azt magyarázzák, hogy csak 40 alatt veszítettek, pedig ez minden megbízható felmérés szerint minimum önámítás, de inkább hazugság.
Horváth László, akit Dopeman egy cseppet sem zavar, nem először száll bele a rapperbe, akinek a koncertjein rendszeresen zúg a mocskos Fidesz.