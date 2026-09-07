A szerb kormány a parlament feloszlatását és előrehozott választás kiírását kezdeményezte

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A szerb kormány hétfőn azt javasolta Aleksandar Vučić köztársasági elnöknek, hogy oszlassa fel a parlamentet, és írjon ki előrehozott parlamenti választást – jelentette be Djuro Macut miniszterelnök.

Djuro Macut
Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

„A választások soha nem az állam gyengeségének jelei. A választások annak bizonyítékai, hogy a demokratikus Szerbia ereje megtörhetetlen” – mondta Macut, hozzátéve: fenntartások nélkül bízik a népben.

Vučić pénteken azt ígérte, legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat, és jelezte: amennyiben megkapja a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) támogatását, miniszterelnök-jelöltként indul.

Szerbiában szinte folyamatosan kormányellenes tüntetéseket tartanak 2024 novembere óta, miután leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. A kezdeti követelések a tragédia okainak átlátható feltárásáról szóltak, de azóta a tüntetők már előrehozott választásokat követelnek. A legutóbbi, májusban Belgrádban tartott nagy tiltakozó akción egy független szervezet szerint 180 ezren vettek részt.

A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható köztársasági elnökké, így Aleksandar Vučić harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Második elnöki mandátuma rendes körülmények között 2027-ben járna le, az utóbbi hónapokban azonban többször jelezte, hogy korábban távozik az államfői tisztségből, és ismét miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását. (via MTI)

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Inkei Bence
külföld