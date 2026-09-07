A Waberer’s visszautasítja, hogy a kötvénykibocsátások során jogellenes előnyben részesült volna

Közleményben reagált a Waberer's Csoport arra a hírre, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentést tesz a Tiborcz István tulajdonában lévő cégnek adott állami kölcsön miatt.

A Waberer’s azt írta, hogy a feljelentés tartalmát és az annak alapjául szolgáló dokumentumokat nem ismeri, ezért az abban szereplő konkrét megállapításokat jelenleg nem áll módjában érdemben kommentálni. A lapunknak is megküldött közleményben ugyanakkor visszautasítanak minden olyan állítást vagy sugalmazást, amely szerint a Waberer's a kötvénykibocsátások során jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyben részesült volna.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a Waberer’s a kötvénykibocsátások keretében kamatozó teljes egészében visszatérítendő forrást vont be. A sajtóban használt „támogatás” megnevezés ezért szerintük félrevezető.

„A 2022-es és a 2026-os kötvénykibocsátások feltételeit a kibocsátási dokumentáció rögzítette, az MFB pedig a kötvények lejegyzésével ezeket a feltételeket elfogadta. Az MFB egyik ügylet esetében sem kezdeményezett a Waberer’s felé tárgyalást a kamat, a futamidő vagy más lényeges feltétel módosításáról”

– írják, hozzátéve, hogy „a kötvénykibocsátások transzparensen, a tőkepiaci szabályok maradéktalan betartásával történtek. A Waberer’s mindkét kibocsátásról haladéktalanul tájékoztatta a nyilvánosságot, beleértve a kibocsátások összegét, futamidejét, törlesztési rendjét és felhasználási céljait.”

A cikk megírásakor egyébként a Waberer's a második legnagyobb hétfői vesztes a budapesti tőzsdén, a cég részvényei 3,79 százalékot veszítettek értékükből. Kapitány István gazdasági miniszter ma jelentette be, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tesz.

A csoport 2022-ben 111 millió eurót, 2026-ban további 100 millió eurót kapott az államtól, ami összesen 77 milliárd forintot jelentett, vagyis ennyi Waberer’s-kötvényt jegyzett le az állam. A gyanú szerint a finanszírozást a 2026-os ügylet esetében az MFB saját forrásköltsége alatt biztosította. Az állami bank az így keletkező veszteségeit közpénzből kompenzálta a kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül.

A Waberer'sben 2022-ben jelent meg Tiborcz István a hozzá köthető BDPST Csoporton keresztül, miután kivásárolták a cégéből a névadó Wáberer Györgyöt, és utána a cég eredménye a hatszorosára emelkedett.