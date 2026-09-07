Feljelentést tesz a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Tiborczéknak adott állami kölcsön miatt

„A Magyar Fejlesztési Bank korábbi működésének átvilágítása során a Waberer’s Nyrt. 2022-es és 2026-os finanszírozásával kapcsolatban olyan körülményekre derült fény, amelyek miatt a minisztérium hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tesz” - jelentette be hétfőn Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Azt mondta, hogy a két ügylet összértéke kiemelkedő:

az állami tulajdonú bank 2022-ben 111 millió eurót, 2026-ban további 100 millió eurót adott a csoportnak, ami összesen 77 milliárd forintot jelentett, vagyis ennyi Waberer’s-kötvényt jegyzett le az állam.

A gyanú szerint a finanszírozást a 2026-os ügylet esetében az MFB saját forrásköltsége alatt biztosította. Az állami bank az így keletkező veszteségeit közpénzből kompenzálta a kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül. A miniszter megjegyezte, hogy a két ügylet között a Waberer’s tulajdonosi struktúrája is átalakult: 2022-ben már megjelent a társaságban Orbán Viktor veje, Tiborcz István a hozzá köthető BDPST Csoporton keresztül, miután kivásárolták a cégéből a névadó Wáberer Györgyöt. Tiborcz megjelenése után a Waberer's International Nyrt. nettó eredménye hatszorosára emelkedett. A második ügylet idején, 2026-ban pedig már Tiborcz gyakorolta a társaság feletti végső kontrollt.

A miniszter szerint a konstrukció a teljes futamidő alatt akár 10 milliárd forintos költségvetési terhet jelenthet. Kapitány István azt várja a hatósági vizsgálattól, hogy kiderüljön, jogszerű volt-e a Waberer’s kötvényfinanszírozását a központi költségvetésből finanszírozott kamatkiegyenlítési rendszerbe bevonni. A minisztérium a feltárt dokumentumokat átadja a hatóságoknak.

Tavaly a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korrupciós bűnözés elleni osztálya különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Waberer’s és a Magyar Posta közös ecseri logisztikai beruházásának ügyében.

Az áprilisi választáson egyébként Wáberer György, a cég névadója már nyilvánosan a Tiszát támogatta. Át is utalt 100 millió forintot a pártnak, de Magyar Péterék inkább visszautalták neki az összeget.