Donald Tusk idiótának és árulónak nevezte azokat, akik Lengyelországban ünnepelték az AfD szász-anhalti győzelmét

„Lengyelországban csak idióták vagy árulók örülhetnek az AfD németországi diadalának. Akadt belőlük néhány a Konföderációban és a PiS-ben” - azt írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök, miután a szélsőjobboldali párt a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban 43,8 százalékos eredménnyel győzött.

Tusk arra utalt, hogy az AfD régóta ismert Európa jelenlegi biztonsági architektúrájának nyílt bírálatáról. Az AfD programjának központi eleme az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítése vagy feloldása, az olcsó orosz gázimport újraindítása, Ukrajna támogatásának csökkentése és a „békepárti” narratíva.

Orbán Viktor vasárnap este az X-en gratulált az AfD-nek, azt írta: „Hatalmas este ez Németországnak és Európának. Kapaszkodjatok! Ez még csak a kezdet! 💪”