Hét ingatlannal vonult nyugdíjba Polt Péter

Az Alaptörvény 17. módosítása Polt Péter elnökségének is véget vetett az Alkotmánybíróságon a 70 éves korhatár bevezetése miatt. Mivel Polt igényt tart a távozása után járó juttatásokra, ezért leadta utolsó vagyonnyilatkozatát, amiből kiderült, hogy összesen hét ingatlant gyűjtött össze:

Van egy 110 négyzetméteres lakása garázzsal a II. kerületben, 2020-ban 150 millióért vett egy 107 négyzetméteres lakást a XII. kerületben, valamint van egy 62 négyzetméteres lakása Balatonfüreden is, amit 50 millióért vásárolt 2016-ban. Emellett Fónyon van egy 30 négyzetméteres gazdasági épülete, Lovason egy 708 négyzetméteres telke hétvégi házzal. Valamint van Bárdudvarnokon egy 2588 négyzetméteres szántója. 2022-ben az ausztriai Bad Kleinkirchheimben vett egy 35 négyzetméteres lakás 165 ezer euróért.

A számláján 11,5 millió forint és 504,6 ezer euró (184 millió forint) parkol. Az Alkotmánybíróságon kívül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről is kapott fizetést, havi nettó 629 ezer forintot tavaly. (via 24.hu)