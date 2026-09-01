Lezárult a NER újabb fejezete: Polt Péter távozott az Alkotmánybíróságról

Szeptember elsejével távozott az Alkotmánybíróság éléről Polt Péter, volt legfőbb ügyész. Az Alkotmánybíróságon – és annak élén – kevesebb, mint másfél évet töltött: 2025. májusában választották meg, most pedig azért kellett lemondania, mert az Alaptörvény 17. módosítása értelmében 70 év fölött senki nem lehet a testület tagja.

Ezt a módosítást is megpróbálta megsemmisíttetni a Fidesz, de lepattant az Alkotmánybíróságról, miután a többség elég hosszan elmagyarázta, hogy nincs hatáskörük vizsgálni egy alkotmánymódosítást. Néhányan – köztük Polt Péter – a végsőkig kitartottak, és a Fidesz érvei mentén amellett voltak, hogy igenis van erre lehetőség. Polt azzal sem értett egyet, mikor több alkotmánybíró napirendre se akarta venni Sulyok Tamás kérdéseit, amivel a leváltásának vágott volna alá. Hét bíró végül kizáratta magát, így az ügy lekerült a napirendről.

Fotó: Németh Dániel/444

Legfőbb ügyészként ennél jóval komolyabb szerepe volt, őt tartották a Fidesz golyófogójának. Ennek jelei az első etapban, már a szocialista kormányok idején is megmutatkoztak, mikor fontos szerepe volt abban, hogy az első Orbán-kormány gyanús ügyei nem jutottak el vádemelésig a szocialista kormányok alatt. A NER alatt szinte végig – 2010. decemberétől 2025. júniusáig – ő volt a legfőbb ügyész, a NER kiépülését számos intézkedése, illetve annak hiánya segítette. A trafikmutyitól kezdve az Elios-ügy kezeléséig számos ügyben lehet neki hálás a volt pártja, mert amúgy régen a Fidesz tagja volt.

Nem véletlen, hogy az Alaptörvény elfogadása után Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter arról posztolt, ezzel megszűnt Polt Péter védettsége, amit sokkal fontosabbnak tartott, mint hogy Sulyok is távozik. Így ugyanis Polt is számot adhat majd tetteiről a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Polt közleményben tiltakozott a poszt ellen, arra hivatkozva, hogy a miniszter semmilyen konkrét jogsértést vagy bizonyítékot nem nevezett meg, mégis tényként közölte, hogy majd számot kell adnia tetteiről.

Polton kívül másik három alkotmánybíró – Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán - is távozott szeptember elsejével a testületből, a volt miniszter Hende Csaba pedig már korábban, szintén az Alkotmánymódosításhoz kötődően volt kénytelen lemondani. Hende helyett már választott új tagot a Tisza, a most távozók pótlására 60 napjuk van.