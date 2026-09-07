Magyar Péter belengette, mi jön a védett üzemanyagárak helyett

A védett üzemanyagárakat kérte számon Bóka János a parlamentben Magyar Péteren, mire a kormányfő belengette, hogy miről fog dönteni a kormány a szerdai ülésén. Azt mondta, nem akarják azt csinálni, mint a Fidesz, mert az ellátási hiánnyal járna, amellett hogy 100 forintos literenkénti különbségnél minimum 50 milliárd forint közpénzbe kerül.

Magyar szerint ez felelőtlenség lenne, egy hét alatt áruhiány lenne, mindenki idejönne, és senki sem importálna benzint. "Tudom, hogy jó kommmunista módjára fogalmuk sincs a piacról, de senki nem importálna", mondta. "Önök egy hét alatt döntenék be a piacot", mondta, amikor is Pócs Jánost a sokadik bekiabálása miatt figyelmeztetnie kellett Forsthoffer Ágnes házelnöknek.

Magyar azt mondta, a százhalombattai finomító csak fél kapacitással működik a robbanás óta, szeptember végére lesz kijavítva várhatóan, addig Magyarország nem önellátó dízelből, és dízelhiány van Európában, Oroszország is importál.

A miniszterelnök ekkor rátért arra, hogy akkor viszont mi lesz. Azt mondta, célzottan a dízelautók vezetőinek segítenek, de nem az „önök által támogatott 50-100 milliós Land Roverek, terepjárók tulajdonosainak, nem az oligarcháknak”, mondta Bókának, hanem a kisebb teljesítményű autók tulajainak, akik munkába járnak az autóval, iskolába viszik vele a gyerekeiket. Célzottan a magyar embereket és az agrárszektort segíti majd, a segítség ott lesz az embereknél, és nem teszik tönkre a költségvetést, nem okoznak ellátásbiztonsági problémákat, és nem a milliárdos oligarchákat fogják támogatni, ahogy az elődeik tették, zárta a felszólalását Magyar.