Másodszor is megszüntette a rendőrség a nyomozást a végrehajtói kar Rogán köréig érő ingatlaneladásai ügyében

bűnügy

Ismételten megszüntette az eljárást a rendőrség a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart érintő, hűtlen kezelés gyanújával folytatott nyomozásban. A rendőrség arra hivatkozott, hogy „a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg”, hogy bűcselekmény történt-e. Az első eljárást pedig arra hivatkozva szüntették meg, hogy bár az ingatlanértékesítések vagyonvesztést okoztak, nem történt bűncselekmény.

Rogán Antal az akkori feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával és Nagy Ádámmal a Gundel étterem előtt 2014 májusában.
Fotó: 444

A HVG összefoglalója szerint a végrehajtói kar a saját cégein keresztül 2021 őszén két ingatlanától is megszabadult, méghozzá úgy, hogy ezzel jelentős vagyonvesztést idézett elő: a Váci úton, illetve a szintén XIII. kerületi Szegedi úton található épületeket egyaránt jóval a forgalmi értékük alatt adták el, százmilliós nagyságrendű összeget bukva, a cikk szerint akár 384 millió forint vagyonvesztés is keletkezhetett.

A Szegedi úti ingatlan vevője a Nadan Property Kft. volt, amelynek tulajdonosa a mai napig Rogán Antal akkori miniszter kabinetfőnöke – és egyik gyerekének keresztapja –, Nagy Ádám. A Váci úti épület vevője pedig Lotharidesz Balázs cége, a Monk Property Kft. volt, a két cégnek továbbá ugyanaz volt a könyvelője és ugyanaz az ügyvéd is gründolta őket.

A vagyonvesztést már a nyomozás első, bűncselekmény hiányára hivatkozó 2023-as megszüntető határozata is kimondta, akárcsak azt, hogy nem volt olyan körülmény, ami áron aluli értékesítésre kényszerítette volna a kart. A nyomozók szerint ezek felvethetik a hűtlen kezelés gyanúját, de a szándékosság nem egyértelmű, anélkül pedig nincs bűncselekmény. Mint arról annak idején beszámoltunk, az ügyészség 2023 őszén elrendelte a nyomozás folytatását, mert nem tartotta teljes körűnek a korábbi nyomozati cselekményeket.

A második eljárást a rendőrség még tavaly zárta le, ugyanakkor a HVG megkereste a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság elnökét, Toroczkai Lászlót, aki azt mondta, ugyan a bizottságnak nincs nyomozati jogköre, de az ilyen, a végrehajtói kar gazdálkodását érintő ügyeket nem fogja szó nélkül hagyni – mondta a HVG-nek az ügyről, a parlamenti vizsgálóbizottság mi hazánkos elnöke. Toroczkai kijelentette: mivel Rogán Antal egykori miniszter amúgy is rajta van azon a listán, amit összeállított a vizsgálóbizottság elé idézni kívánt személyekről, nem látja akadályát, hogy kiegészítsék a listát Nagy Ádámmal, illetve a végrehajtói kar hivatalvezetőjével, Takács Katalinnal. (via HVG)

bűnügy NADAN Property Kft. Monk Property Kft Rogán Antal végrehajtói kar magyar bírósági végrehajtói kar Toroczkai László nagy ádám Szegedi út hűtlen kezelés rogán-gaál cecilia váci út vagyonvesztés
Kapcsolódó cikkek

Folytatni kell a nyomozást a végrehajtói kar ingatlaneladásai miatt

Az ügyészség határozatában felülbírálta a rendőrséget, amely szerint, bár felmerült, hogy az ésszerű gazdálkodással ellentétes volt áron alul értékesíteni két fővárosi Ingatlant, június végén bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást.

Király András
POLITIKA