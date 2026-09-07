Másodszor is megszüntette a rendőrség a nyomozást a végrehajtói kar Rogán köréig érő ingatlaneladásai ügyében

Ismételten megszüntette az eljárást a rendőrség a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart érintő, hűtlen kezelés gyanújával folytatott nyomozásban. A rendőrség arra hivatkozott, hogy „a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg”, hogy bűcselekmény történt-e. Az első eljárást pedig arra hivatkozva szüntették meg, hogy bár az ingatlanértékesítések vagyonvesztést okoztak, nem történt bűncselekmény.

Rogán Antal az akkori feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával és Nagy Ádámmal a Gundel étterem előtt 2014 májusában. Fotó: 444

A HVG összefoglalója szerint a végrehajtói kar a saját cégein keresztül 2021 őszén két ingatlanától is megszabadult, méghozzá úgy, hogy ezzel jelentős vagyonvesztést idézett elő: a Váci úton, illetve a szintén XIII. kerületi Szegedi úton található épületeket egyaránt jóval a forgalmi értékük alatt adták el, százmilliós nagyságrendű összeget bukva, a cikk szerint akár 384 millió forint vagyonvesztés is keletkezhetett.

A Szegedi úti ingatlan vevője a Nadan Property Kft. volt, amelynek tulajdonosa a mai napig Rogán Antal akkori miniszter kabinetfőnöke – és egyik gyerekének keresztapja –, Nagy Ádám. A Váci úti épület vevője pedig Lotharidesz Balázs cége, a Monk Property Kft. volt, a két cégnek továbbá ugyanaz volt a könyvelője és ugyanaz az ügyvéd is gründolta őket.

A vagyonvesztést már a nyomozás első, bűncselekmény hiányára hivatkozó 2023-as megszüntető határozata is kimondta, akárcsak azt, hogy nem volt olyan körülmény, ami áron aluli értékesítésre kényszerítette volna a kart. A nyomozók szerint ezek felvethetik a hűtlen kezelés gyanúját, de a szándékosság nem egyértelmű, anélkül pedig nincs bűncselekmény. Mint arról annak idején beszámoltunk, az ügyészség 2023 őszén elrendelte a nyomozás folytatását, mert nem tartotta teljes körűnek a korábbi nyomozati cselekményeket.

A második eljárást a rendőrség még tavaly zárta le, ugyanakkor a HVG megkereste a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság elnökét, Toroczkai Lászlót, aki azt mondta, ugyan a bizottságnak nincs nyomozati jogköre, de az ilyen, a végrehajtói kar gazdálkodását érintő ügyeket nem fogja szó nélkül hagyni – mondta a HVG-nek az ügyről, a parlamenti vizsgálóbizottság mi hazánkos elnöke. Toroczkai kijelentette: mivel Rogán Antal egykori miniszter amúgy is rajta van azon a listán, amit összeállított a vizsgálóbizottság elé idézni kívánt személyekről, nem látja akadályát, hogy kiegészítsék a listát Nagy Ádámmal, illetve a végrehajtói kar hivatalvezetőjével, Takács Katalinnal. (via HVG)