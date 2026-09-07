Oroszország bezáratja a szentpétervári német főkonzulátust

külföld

Oroszország visszavonja a szentpétervári német főkonzulátus működési engedélyét, és bezáratja a Goethe Intézet oroszországi központjait – közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium. Az erről szóló jegyzéket hétfőn adták át a moszkvai német diplomáciai képviselet vezetőjének.

A szentpétervári főkonzulátusnak legkésőbb szeptember 18-ig be kell fejeznie a működését. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt már a múlt héten bejelentette, hogy bezárják a Goethe Intézet oroszországi központjait, most pedig az is hivatalossá vált, hogy az ott dolgozóknak szeptember 13-ig el kell hagyniuk az országot.

A döntés előzménye, hogy Németország Oroszországot tette felelőssé a Lipcse–Halle repülőtéren történt drónincidensért. Moszkva „abszurd koholmánynak” nevezte a vádat.

A Goethe Intézet épülete Szentpéterváron.
Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

„Ismét a német hatóságok idézték elő a kétoldalú kapcsolatok újabb eszkalációját. A következményekért teljes egészében a német kormány felel”

– közölte az orosz külügyminisztérium.

Németország a drónincidens után a berlini, orosz kulturális központként – és minden bizonnyal titkosszolgálati fedőszervként – működő Orosz Ház, valamint a bonni orosz konzulátus bezárásáról döntött. (MTI, Reuters)

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