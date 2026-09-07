Oroszország bezáratja a szentpétervári német főkonzulátust

Oroszország visszavonja a szentpétervári német főkonzulátus működési engedélyét, és bezáratja a Goethe Intézet oroszországi központjait – közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium. Az erről szóló jegyzéket hétfőn adták át a moszkvai német diplomáciai képviselet vezetőjének.
A szentpétervári főkonzulátusnak legkésőbb szeptember 18-ig be kell fejeznie a működését. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt már a múlt héten bejelentette, hogy bezárják a Goethe Intézet oroszországi központjait, most pedig az is hivatalossá vált, hogy az ott dolgozóknak szeptember 13-ig el kell hagyniuk az országot.
A döntés előzménye, hogy Németország Oroszországot tette felelőssé a Lipcse–Halle repülőtéren történt drónincidensért. Moszkva „abszurd koholmánynak” nevezte a vádat.
„Ismét a német hatóságok idézték elő a kétoldalú kapcsolatok újabb eszkalációját. A következményekért teljes egészében a német kormány felel”
– közölte az orosz külügyminisztérium.
Németország a drónincidens után a berlini, orosz kulturális központként – és minden bizonnyal titkosszolgálati fedőszervként – működő Orosz Ház, valamint a bonni orosz konzulátus bezárásáról döntött. (MTI, Reuters)
Az orosz külügyminiszter szerint a németek maguk vetettek véget oroszországi kulturális jelenlétüknek azzal, hogy bezárták a berlini Orosz Házat.
A lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaggal megrakott drón repült neki egy ukrán szállítógépnek. A szerkezet nem robbant fel, így azt vizsgálhatják a német hatóságok, a kormány azonban nem beszél arról, hogy Oroszország lehet az incidens mögött. Az viszont újra bebizonyosodott, hogy a német repülőterek még mindig nincsenek kellőképp védve a drónbehatolások ellen.
Az uniós szankciók alatt álló Orosz Házat régóta propagandával vádolják, egy francia hatósági dokumentum pedig már az orosz szolgálatok fedőszerveként emlegeti. A német kormány azt vizsgálja, hogyan zárhatná be úgy, hogy Moszkva válaszul ne lehetetlenítse el a Goethe Intézet működését, és ne számolja fel az oroszországi német kulturális intézmények maradékát is.