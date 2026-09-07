Összefutott Matolcsy György és Varga Mihály Zürich felé a repülőgépen

A Telex közzétett egy olvasói fotót arról, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi és Matolcsy György, az MNB korábbi elnöke vasárnap együtt utaztak Zürichbe a Helvetic Airways járatán. A jegybank a lapnak azt válaszolta, hogy csak véletlen találkozásról van szó, és a felek között nem is volt érdemi kommunikáció, bár egészen közel ültek egymáshoz. A fotót készítő olvasó is arról számolt be a lapnak, hogy külön-külön hagyták el a gépet.

Egyébként a Matolcsy-korszak ingatlanügyei miatt Vargáék pár napja tettek feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.