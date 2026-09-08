A miniszterelnök-jelöltként induló köztársasági elnök bejelentette, mikor lesz az előrehozott parlamenti választás Szerbiában

Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában – jelentette be Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök kedd este a Szerbiai Rádió és Televízióban. Az államfő szerdán délben írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket.

A szerb kormány hétfőn rendkívüli ülésén tett javaslatot a parlament feloszlatására. Aleksandar Vučić arra kérte a választási kampány valamennyi résztvevőjét, hogy a következő 45 napban a választópolgárok problémáival és igényeivel foglalkozzanak, és tartózkodjanak az erőszaktól. Mint mondta, a választás lehetőséget ad a szerbiai polgároknak arra, hogy egyértelműen kifejezzék, milyen jövőt szeretnének az országnak. „Mindenkinek sikeres demokratikus versenyt kívánok” – fogalmazott, hozzátéve, hogy kész elfogadni bármilyen demokratikus választási eredményt, és ellenfelei győzelme esetén gratulálni fog nekik.

Vučić miniszterelnök-jelöltként indul a választáson.

A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható köztársasági elnökké, így Aleksandar Vucic harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Második elnöki mandátuma rendes körülmények között 2027-ben járna le.

Aleksandar Vučić Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Szerbiában szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések 2024 novembere óta, miután leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. A tüntetők kezdeti követelései a tragédia okainak átlátható feltárásáról szóltak, de azóta már előrehozott választásokat követelnek. A legutóbbi, májusban Belgrádban tartott nagy tiltakozó akción egy független szervezet szerint 180 ezren vettek részt.

Az előrehozott választás megtartását Vučić az elmúlt hónapokban többször is kilátásba helyezte. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie.

A kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) főbizottsága a múlt szombaton úgy döntött, hogy a választáson az Aleksandar Vučić - Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul, és Aleksandar Vučićot jelöli miniszterelnöknek.

A politikus 2014 és 2017 között már betöltötte a miniszterelnöki tisztséget, majd 2017-ben köztársasági elnökké választották. A szerbiai törvények lehetővé teszik, hogy a köztársasági elnök nevét viselje egy választási lista, ahogyan azt is, hogy képviselőjelöltként induljon a választáson. A jogszabály csak arra tér ki, hogy megválasztása esetén, nem tölthet be két funkciót, vagyis ha az SNS listája győz, és Aleksandar Vučić miniszterelnök akar lenni, akkor le kell mondania az elnöki megbízatásáról. (MTI)