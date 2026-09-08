A román titkosszolgálat lefülelt egy orosz állampolgár által tervezett szabotázsakciót

Egy Romániában élő orosz állampolgár által tervezett szabotázsakció megakadályozásáról számolt be kedden a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).

Az orosz állampolgárt 2026 februárja óta figyelte a SRI, mivel a NATO-tagországok által használt kommunikációs központokról és katonai támaszpontokról, a nemzeti védelmi, közrendvédelmi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeiről, valamint kiemelten fontos infrastruktúráról készített fényképes és videós felvételeket.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) kedden közölte, hogy elrendelte a 40 éves, orosz állampolgárságú gyanúsított őrizetbe vételét, akivel szemben felforgató tevékenység kísérlete miatt folyik eljárás.

A vádhatóság a gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését kezdeményezte a bukaresti táblabíróságnál.

Medve Kovászna megyében 2023-ban. Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP

Németországban ugyanezen a napon vették őrizetbe a villamosenergia-hálózat elleni szabotázsakciók gyanúsítottját öt nap hajtóvadászat után.

Az orosz eredetű szabotázsakciók Európában egyre gyakoribbak. A német belügyminiszter egy héttel korábban jelentette be, hogy egy belarusz-orosz és egy lett-orosz kettős állampolgár követett el Lipcsében dróntámadást még augusztus 4-én. (MTI)