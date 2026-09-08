A román titkosszolgálat lefülelt egy orosz állampolgár által tervezett szabotázsakciót

Egy Romániában élő orosz állampolgár által tervezett szabotázsakció megakadályozásáról számolt be kedden a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).
Az orosz állampolgárt 2026 februárja óta figyelte a SRI, mivel a NATO-tagországok által használt kommunikációs központokról és katonai támaszpontokról, a nemzeti védelmi, közrendvédelmi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeiről, valamint kiemelten fontos infrastruktúráról készített fényképes és videós felvételeket.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) kedden közölte, hogy elrendelte a 40 éves, orosz állampolgárságú gyanúsított őrizetbe vételét, akivel szemben felforgató tevékenység kísérlete miatt folyik eljárás.
A vádhatóság a gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését kezdeményezte a bukaresti táblabíróságnál.
Németországban ugyanezen a napon vették őrizetbe a villamosenergia-hálózat elleni szabotázsakciók gyanúsítottját öt nap hajtóvadászat után.
Az orosz eredetű szabotázsakciók Európában egyre gyakoribbak. A német belügyminiszter egy héttel korábban jelentette be, hogy egy belarusz-orosz és egy lett-orosz kettős állampolgár követett el Lipcsében dróntámadást még augusztus 4-én. (MTI)
V. felkutatására elképesztő erőforrásokat mozgattak meg a hatóságok. Leveleket hagyott maga után, amelyekben beismerte a tettét, de ezeket a rendőrség egyelőre nem hozza nyilvánosságra.
A két férfit a repülőtér közelében talált DNS-nyomok alapján azonosították. Ezeket egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon és egy fára rögzített antennán találták meg.