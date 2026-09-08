A román titkosszolgálat lefülelt egy orosz állampolgár által tervezett szabotázsakciót

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Egy Romániában élő orosz állampolgár által tervezett szabotázsakció megakadályozásáról számolt be kedden a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).

Az orosz állampolgárt 2026 februárja óta figyelte a SRI, mivel a NATO-tagországok által használt kommunikációs központokról és katonai támaszpontokról, a nemzeti védelmi, közrendvédelmi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeiről, valamint kiemelten fontos infrastruktúráról készített fényképes és videós felvételeket.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) kedden közölte, hogy elrendelte a 40 éves, orosz állampolgárságú gyanúsított őrizetbe vételét, akivel szemben felforgató tevékenység kísérlete miatt folyik eljárás.

A vádhatóság a gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését kezdeményezte a bukaresti táblabíróságnál.

Medve Kovászna megyében 2023-ban.
Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP

Németországban ugyanezen a napon vették őrizetbe a villamosenergia-hálózat elleni szabotázsakciók gyanúsítottját öt nap hajtóvadászat után.

Az orosz eredetű szabotázsakciók Európában egyre gyakoribbak. A német belügyminiszter egy héttel korábban jelentette be, hogy egy belarusz-orosz és egy lett-orosz kettős állampolgár követett el Lipcsében dróntámadást még augusztus 4-én. (MTI)

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Őrizetbe vették a német villamosenergia-hálózat elleni szabotázsakciók gyanúsítottját, öt napja tartó hajtóvadászat ért véget

V. felkutatására elképesztő erőforrásokat mozgattak meg a hatóságok. Leveleket hagyott maga után, amelyekben beismerte a tettét, de ezeket a rendőrség egyelőre nem hozza nyilvánosságra.

Bábel Vilmos
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A német hatóságok szerint egy belarusz–orosz és egy lett–orosz kettős állampolgár követte el a lipcsei dróntámadást

A két férfit a repülőtér közelében talált DNS-nyomok alapján azonosították. Ezeket egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon és egy fára rögzített antennán találták meg.

Herczeg Márk
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