Al Capone vagyonát nem szerezték vissza – csak ügyesen lecsukták, és mindenkinek jobb lett

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökválasztása körül minden bizonnyal azért is forrtak annyira az indulatok, mert sok magyar választópolgár úgy gondolja, hogy ez lesz az a szervezet, ami majd visszaigazolja az ő április 12-i szavazatát. Hogy az NVVH elvégzi azt a munkát, amitől a választás eredménye átlényegül valódi rendszerváltássá. Az NVVH feladata Magyar Péter megfogalmazásában egyenesen „Magyarország megszabadítása az állam működését átható korrupció és a hazánkat fojtogató maffia szorításától”. A várakozások így felfokozottak, hiszen – gondolják sokan – ha az NVVH nem éri el céljait, az egésznek nincs is semmi értelme.
Az „egész” az NVVH-tól rendszerváltást várók esetében három dolgot jelent: az előző rendszerben az országot fosztogatók lecsukását, zsákmányuk visszaszerzését, valamint egy olyan ország felépítését, ahol az állam működését nem hatja át a korrupció, és a hazát nem szorítja fojtogatva a maffia.
Nem Magyarország a világ első országa, ami nekifut egy ilyen rendszerváltásnak, és a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez így együtt nem megy.
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Nem Magyarország az első, ahol megpróbálják egy bukott, korrupt rezsim zsákmányát visszaszerezni. Teljes sikert sehol sem értek el. Van, amit a tolvajok már elfogyasztottak, és a külföldre menekített vagyon is kemény dió. De egy-egy ügyre összpontosítva, nagyhatalmi segítséggel, gyorsan dolgozva azért lehet sikereket elérni.
Egy belső feljegyzésben tételesen leírták, mekkora „haszonnal” dolgoztak egyes cégek, azaz mennyivel drágábban adták el a Kínában vett eszközöket a minisztériumnak. Többen is voltak, akik nem álltak meg 30 százaléknál.