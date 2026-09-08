Al Capone vagyonát nem szerezték vissza – csak ügyesen lecsukták, és mindenkinek jobb lett

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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökválasztása körül minden bizonnyal azért is forrtak annyira az indulatok, mert sok magyar választópolgár úgy gondolja, hogy ez lesz az a szervezet, ami majd visszaigazolja az ő április 12-i szavazatát. Hogy az NVVH elvégzi azt a munkát, amitől a választás eredménye átlényegül valódi rendszerváltássá. Az NVVH feladata Magyar Péter megfogalmazásában egyenesen „Magyarország megszabadítása az állam működését átható korrupció és a hazánkat fojtogató maffia szorításától”. A várakozások így felfokozottak, hiszen – gondolják sokan – ha az NVVH nem éri el céljait, az egésznek nincs is semmi értelme.

Az „egész” az NVVH-tól rendszerváltást várók esetében három dolgot jelent: az előző rendszerben az országot fosztogatók lecsukását, zsákmányuk visszaszerzését, valamint egy olyan ország felépítését, ahol az állam működését nem hatja át a korrupció, és a hazát nem szorítja fojtogatva a maffia.

Nem Magyarország a világ első országa, ami nekifut egy ilyen rendszerváltásnak, és a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez így együtt nem megy.