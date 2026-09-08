Egy EU-s döntés értelmében Kijev hitelre vehet amerikai Patriot légvédelmi rendszereket, hogy az emberek ne fagyjanak meg otthon télen

Amerikai Patriot légvédelmi rendszer a rzeszówi repülőtéren. Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Megállapodtak az uniós tagállamok arról, hogy engedélyezik Ukrajnának, hogy uniós hitelből finanszírozza az amerikai Patriot légvédelmi rendszerek beszerzését. Ez azért fontos, mert az orosz rakétákkal szemben még mindig ez a légvédelmi rendszer a leghatékonyabb, és hamarosan kezdődik a tél, amikor Oroszország várhatóan újra intenzíven elkezdi bombázni a korábbi évek támadásai miatt egyébként is rossz állapotban lévő ukrán kritikus infrastruktúrát.

A Patriotoknak tehát mindenképpen meg kell érkezniük még a tél előtt. Tavaly télen százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül az ukrán fővárosban. (Helyszíni riportunkat itt olvashatják.)

Az uniós hitelkeretből Kijev kétmillió eurót szánna Patriot-rendszerek beszerzésére.

Ukrajna szeptember elején kérte, hogy a 90 milliárd eurós uniós hitel egy részét Kijev amerikai Patriot légvédelmi rendszerek beszerzésére fordítsa. Az uniós támogató hitel feltételei között szerepel ugyanis, hogy Ukrajna elsősorban európai gyártóktól vásárol katonai termékeket. Kivételt akkor kérhet nem uniós gyártású eszközök beszerzésére, ha bizonyítani tudja, hogy nincs megfelelő európai termék, vagy ha az nem készülhet el időben.

Az uniós hitel keretében az EU ez idáig 8,4 milliárd eurót fizetett ki Ukrajna számára. Az uniós finanszírozás drónok, légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek, vadászgépek, rakéták, lőszer és radarok beszerzésére irányult.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Rutte NATO-főtitkár azonos szövegű üzenetben üdvözölte a döntést.

Ursula von der Leyen és Mark Rutte az X-en közzétett bejegyzésükben hangsúlyozták: a következő, 3,2 milliárd eurót kitevő hitelrészlet kifizetése lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy még jobban védje égboltját Oroszország válogatás nélküli támadásaitól.

Rutte üzenetében továbbá arról tájékoztatott, hogy az elmúlt évben a NATO-szövetségesek több mint 10 milliárd dollárt különítettek el az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott PURL kezdeményezés keretében amerikai katonai eszközök értékesítésére Ukrajna számára. (via Bloomberg, MTI)