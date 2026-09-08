Navracsics Tibornak Orbán-mentes ajánlata van, és azt mondja: „Csak fegyelmezett közkatona voltam a lövészárokban”

„A kampányban én csak egy fegyelmezett közkatona voltam a lövészárokban” – jelentette ki Navracsics Tibor fideszes exminiszter Boros Tamás Médiapiac című podkasztjában. A vesztes választások után néhány hónappal Ferencz Orsolyával közösen Polgári Demokraták néven kezdeményezést indító politikus ezzel igyekezett tompítani személyes felelősségét az elmúlt tizenhat év kormányzati döntéseivel és a Fidesz súlyos választási kudarcával kapcsolatban. Többek közt azt mondta, öt évet töltött Brüsszelben uniós biztosként, így kevesebb ideig volt részese a NER-nek, mint Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök.

Navracsics Tibor több ponton igyekezett eltávolítani magát Orbán Viktortól, hírhedt 2025. március 15-ei beszédének poloskázós részét például rossz mondatnak nevezte. Beszélt viszont arról is, hogy nincs Fidesz Orbán Viktor nélkül. „A Fidesz mint párt olyan mértékben nőtt össze Orbán Viktor politikai személyiségével, hogy szerintem nincsen Orbán Viktor nélküli Fidesz – mondta. – Ha a Fidesz egyben maradása a cél, akkor ez Orbán Viktor aktív részvételét jelenti” – tette hozzá.

Eszerint Navracsicsnak a Polgári Demokratákkal Orbán-mentes ajánlata van ugyan, de ez nem a Fideszről szól. „Olyan értelemben Orbán-mentes, hogy tudjuk, kik vesznek részt benne: Ferencz Orsolya, jómagam, még páran – fogalmazott. – Tehát Orbán Viktor nem vesz részt benne. Azért vagyok óvatos ezekkel, mert ha én azt mondom, hogy Orbán-mentes ajánlatot adok a választópolgároknak, az úgy válik önmagában hírré, hogy Navracsics puccsot készít elő Orbán Viktor ellen. Nem!”

Fegyelmezett közkatona Tusványoson, 2026 nyarán, a Fidesz súlyos választási veresége után Fotó: Kristóf Balázs/444

Az exminiszter arról is beszélt, hogy gondolkodott a Fidesz elhagyásán. „Persze! Hát az ember sok mindenen gondolkozik. Gondolkoztam. Odáig soha nem jutottam el, hogy azt mondjam, ki is lépek ebből a közösségből” – magyarázta.

Állítása szerint a „belső távolodása” már 2015-ben, a brüsszeli évei alatt elkezdődött. Azt mondta, idén maga kérte, hogy a 2026-os országos választási listára ne tegyék fel, mert egyéniben akart bejutni a parlamentbe. Nem jutott, simán kikapott, majd utána megerősítette, hogy visszavonul a politikától. Azóta ez, mint látható, elmúlt nála.

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