Az MNB-botrányt vizsgáló bizottságban számítanának a Transparency Internationalre

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki posztjáról lemaradt Ligeti Miklós szervezete kaphat szerepet az MNB-botrány feltárásában. Csőszi Attila, a jegybanki ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke szerda délután jelentette be, hogy képviselőtársaival a Transparency International Magyarországot jelölik a bizottság szakértőjének.

Ligeti korábban az NVVH vezetésére pályázott, és bekerült abba a három jelöltbe is, akiket az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága személyesen meghallgatott. A kiválasztási folyamat végén azonban nem őt, hanem Unger Annát jelölték a hivatal élére, akit augusztus 28-án az Országgyűlés meg is választott.

Unger kiválasztása komoly vitát váltott ki az interneten, sokan inkább Ligetit látták volna az NVVH élén. Unger azonban a bírálatok ellenére sem lépett vissza. Később az RTL Híradónak azt mondta, Ligetivel is számolna a hivatalban, korrupciókutatóként adna neki szerepet. Ligeti akkor nem akart nyilatkozni.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ligeti szervezete, a Transparency International Magyarország azonban egy másik parlamenti testületben még szerepet kaphat. A tiszás tagok a csütörtöki ülésen hivatalosan is a szervezetet jelölik az MNB-ügyet vizsgáló bizottság szakértőjének. A javaslatról a paritásos, vagyis azonos számú kormánypárti és ellenzéki tagból álló testület szavaz majd.

Csőszi a videóban nem említette Ligeti nevét, mivel nem őt személyesen, hanem a Transparency Internationalt kérnék fel. Ligeti a 444-nek azt mondta, nem is tartaná etikusnak, ha saját nevére szóló szerződést kötne a bizottsággal. Ha megkapják a megbízást, a szervezet saját csapatával, szükség esetén külső szakértők bevonásával dolgozna.

Ligeti szerint nem az ügyészség vagy a nyomozó hatóság munkáját vennék át, az MNB-ügyben ugyanis már másfél éve folyik nyomozás. Ők azt vizsgálnák, milyen strukturális okok vezettek a közpénz elvesztéséhez, és milyen rendszerszintű tanulságokat lehet levonni az ügyből.

Csőszi szerint ehhez olyan független szervezet szakértelmére van szükség, amely régóta foglalkozik a korrupcióval, a közpénzek átláthatóságával és az állami intézmények elszámoltathatóságával, az MNB-ügyet pedig kiemelten követte.

Szerinte a bizottság csütörtöki ülésén az is kiderül, hogy az ellenzéki tagok támogatják-e a vizsgálat érdemi előrehaladását, vagy hátráltatják a felelősök megtalálását.