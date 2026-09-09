Havasi Bertalant is meglepte Leslie Mandoki pálfordulása, főleg, hogy a zenész állítólag nemrég még tőle kért kommunikációs tanácsot

Havasi Bertalant is meglepte Leslie Mandoki Telexnek adott nyilatkozata, amelyben a korábban Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápoló zenész arról beszélt, hogy nem tartja magát orbánistának, és hálás azért, hogy a kormányváltással Magyarország „visszakerült a szabad Európába”. A Fidesz kommunikációs igazgatója a 24.hu-nak azt is elárulta:

Mandoki néhány nappal a nyilatkozata előtt éppen tőle kért tanácsot arról, hogyan kommunikáljon a Telex megkereséséről.

Orbán Viktor miniszterelnök (b), Alexander Dobrindt német közlekedési miniszter (k) és Mándoki László (Leslie Mandoki) Németországban élő magyar producer-zenész (j) a koncertje előtt a budapesti Várkert Bazárban 2015. augusztus 21-én Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Telex azért kereste meg a Németországban élő, magyar származású zenészt, mert a birtokukba került dokumentumok szerint az elmúlt két évben több tízmillió forint értékben kapott különleges szolgáltatásokat a magyar államtól. Orbán Viktor kérésére, a miniszterelnöki protokollkeret terhére budapesti útjain rendszeresen használhatta a reptéri kormányvárót, és bérelt luxusautó is várta. Ezek olyan szolgáltatások, amelyeket jellemzően miniszterelnököknek és más magas rangú diplomatáknak biztosítanak.

Mandoki ennek ellenére most az állítja, az elmúlt években több kérdésben sem értett egyet az Orbán-kormánnyal. Azt mondta, Magyarországnak Európa szívében van a helye, zavarta, hogy az ország ettől eltávolodott, és elismeréssel kommentálta, amit eddig Magyar Péter tett kormányon.

A 24.hu ezekre az állításokra reagáltatta Havasi Bertalant, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökét, a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatóját. A lap többek között arra volt kíváncsi, megerősíti-e a Mandokinak biztosított különleges bánásmódról szóló információkat, milyen közérdek indokolta a több tízmillió forintnyi közpénz elköltését, és mit gondol a zenész választások utáni politikai fordulatáról.

Havasi a közpénzek felhasználására vonatkozó kérdésekre nem válaszolt. Azt viszont elmondta, hogy Mandoki még a Telexnek adott válasza előtt felhívta őt:

„Múlt szerdán Leslie barátom felhívott, a Telex megkeresése kapcsán kommunikációs tanácsokat kért, negyed órát beszélgettünk.”

Havasi szerint az ezen a beszélgetésen elhangzottak fényében meglepte, amit Mandoki végül lapunknak mondott. Kritizálni azonban nem akarta a zenészt: