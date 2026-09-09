„Itt mindenki hülye?" - kérdezte Orbán, majd lóvá tette követőit egy többszörösen cáfolt álhírrel

Szeptember van, kezdődik a politikai évad, bár igazi uborkaszezon idén nyáron sem nagyon volt. Orbán Viktor mindenesetre nagyrészt kimaradt az országot egyszerre sújtó aszályból, hőségből és energiaválságból: ezeket nem nagyon kommentálta, hosszabb közösségimédia-detoxot tartott, közben pedig inkább vb-zett, fesztiválozott és bolyongott az Adrián. A kötcsei piknik előtt azonban fontosnak tartotta, hogy megosszon egy hírlapi kacsát.

Történt ugyanis, hogy az alsópolcos brit bulvárlap, a Daily Mail szeptember 8-án egy névtelen magyar forrásra hivatkozva azt írta, hogy a magyar agrártárca „kemény hangvételű” üzenetben kérte vissza a brit királyi udvartól azt a két lipicai lovat, amelyet 2023-ban Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkori honvédelmi miniszter ajándékozott III. Károlynak.

Bár a minisztérium cáfolta az értesülést, a történetet átvette a Blikk, illetve a volt NER-es nyilvánosság jó része is azon háborgott, hogy ez micsoda proli viselkedés. Közben a királyi udvar és a londoni magyar nagykövetség is közölte, nincs itt semmi látnivaló, a nap végén mégis megérkezett Orbán, hogy a lovas sztorit a követői figyelmébe ajánlja.

Az említett lovak.

Ezt azonban nem akárhogyan tette a volt miniszterelnök.

„Elindult az út az istállóba program? A kormány visszakéri a III. Károly királynak ajándékozott lovakat? 🤦🏻”

– írta, majd rögtön két popkulturális utalással is megtámogatta a posztot.

Előbb az Üvegtigris 3. egyik ismert jelenetét osztotta meg, amelyben Kamarás Iván karaktere azt kérdezi: „Itt mindenki hülye?”, mire Reviczky Gábor figurája úgy válaszol: „Itt? Mindenki.”

Aztán kommentben a Family Guy egyik epizódjához nyúlt segítségért, itt azonban Kaminski Fanny valamit félrenézhetett, ugyanis a jelenet arról szól, hogy a lóval valami nem stimmel, túl olcsón vették.

A poszt alapján kijelenthető: a történelem valóban véget ért.



Frissítés 22:36-kor: Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerda késő este a Facebookon az alábbi közleményt tette ki: