Kanadai alkoholokra és motorokra is importtilalmat vetett ki az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok számos kanadai termék, köztük szeszes italok, tejtermékek és motorkerékpárok behozatalát tiltotta meg, miután életbe léptek az amerikai árukra kivetett kanadai vámok – írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök kedden több elnöki rendeletben jelentette be az intézkedéseket, amik szeptember 29-én lépnek életbe. A Fehér Ház szerint Kanada „diszkriminálja” az amerikai vállalkozásokat azzal, hogy egyes amerikai termékeket korlátoz, miközben más országok hasonló áruira nem vonatkoznak ugyanilyen intézkedések.

A teljes importtilalom többek között a tejsavóra, a nádcukormelaszra, az alkoholmentes sörre, számos bor-, rum- és vodkatermékre, a malátából készült sörre, valamint motorkerékpárokra és mopedekre vonatkozik. Más kanadai termékekre magasabb vámokat vetnek ki. Ezek közé tartoznak különböző sajtok, nyers állatbőrök, papírtermékek, egyes bútorok és matracok, alumínium- és vastermékek, motorcsónakok, golfkocsik, horgászfelszerelések alkatrészei és kapcsolótáblák.

Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A Fehér Ház már a múlt hónapban 50 százalékos vámot vetett ki mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura. Ezek a vámok többek között a kanadai bútor- és boripart, valamint egyes sport- és horgászfelszerelések gyártóit érintették.

Kanada válaszul a szemet szemért elv alapján azonos értékű vámokat vetett ki amerikai acél- és alumíniumgyártmányokra, élelmiszerekre, kozmetikumokra, ruházatra és mezőgazdasági gépekre. Ezek az ellenvámok kedden éjfél után léptek életbe.

Mark Carney kanadai miniszterelnök kedden azt mondta, hogy annak, hogy Kanada csökkenti gazdasági függését az Egyesült Államoktól, lesznek költségei.

„A cselekvésnek mindig van ára. De ez meg sem közelíti annak az árát, ha nem teszünk semmit.”

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kilátásba helyezte azt is, hogy leállítja a kanadai Bombardier repülőgyártó cég modelljeinek amerikai importját. Egyebek között azt írta, hogy a kanadai cég gyártmányai „nem elég jók”, és hogy a Bombardier bevételeinek fele az Egyesült Államokból származik, miközben Kanada nem engedi be piacára a Gulfstream amerikai repülőgépgyártó modelljeit.

A két ország közötti feszültség további eleme, hogy Donald Trump augusztus végén rendeletben átnevezte Amerika-tóvá a kanadai-amerikai határon fekvő Nagy-tavak egyikét, az Ontariót. Kanada jelezte, hogy a névváltoztatást nem fogadja el, és változatlanul a régi elnevezést használja.