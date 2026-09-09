Nyilvánosságra hozzák az elmúlt 16 év titkosított kormányhatározatait

A kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett háromezres kormányhatározatok első részét – közölte a Miniszterelnökség.

A háromezres kormányhatározatok eredeti rendeltetése az, hogy valóban érzékeny, például nemzetbiztonsági vagy honvédelmi információkat tartalmazó kormánydöntések ne kerülhessenek nyilvánosságra. A mostani felülvizsgálat azt mutatja, hogy az elmúlt 16 évben ezt az eszközt olyan ügyek elrejtésére is használták, amelyek esetében a titkosság fenntartása már nem indokolható – fogalmaztak.

Első körben tizenhárom darab, közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló döntést lehet böngészni (ide kattintva), amelyek a Századvéghez köthetőek.

A Századvég gyökerei a Fidesz alapító nemzedékéig vezetnek, a folyóirat szerkesztői között szerepelt Orbán Viktor és Kövér László is. A szervezet állami finanszírozása 2010 után kezdett látványos szárnyalásba, közvélemény-kutatásokat, politikai és szakpolitikai elemzéseket, stratégiai tanácsadást végeztek, közpénzmilliárdokért.

Csak néhány példa a most nyilvánosságra hozott dokumentumokból:

Ez utóbbit az eredeti szándék szerint 2032. augusztus 3-ig titkosították, Halász János helyettes államtitkáron keresztül. 1 eredeti, 1 s.k. példányban és 38 másolatban létezett, ebből a 19. példányt tekinthetjük meg a saját szemünkkel, az alján Magyarország miniszterelnökének (Orbán Viktor s.k.) pecsétje látható.

A kormány közlése szerint a nyilvánosságra hozatali folyamat folytatódni fog, összesen mintegy száz döntés bemutatásával.

A Századvég választások előtti két és fél évben abszolvált, gigantikus mennyiségű közpénzt felemésztő ténykedéséről itt írtunk bővebben.