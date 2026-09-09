Orosz dróntámadás érte a moldovai határnál lévő ukrán átkelőt, ketten meghaltak

Orosz drónok támadták meg az ukrán–moldovai határon található Sztarokozacse nemzetközi közúti határátkelőt – közölte az ukrán határőrszolgálat.

A támadásban két civil meghalt, további két ember pedig megsebesült.

Az áldozatok és a sérültek állampolgárságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Fotó: SERGII KHARCHENKO/NurPhoto via AFP

A határőrség közlése szerint az orosz erők éjszaka drónokkal mértek csapást az átkelő infrastruktúrájára és a környező területre, a találatok és a törmelékek miatt tűz ütött ki több helyen. Az átkelő működését ideiglenesen felfüggesztették.

A Sztarokozacse–Tudora határátkelő Odessza megyében található, és fontos közúti összeköttetést biztosít Ukrajna és Moldova között. (Ukrajinszka Pravda)