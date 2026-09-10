Az orosz nagykövetség reméli, hogy „a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve” áramlik majd a balti kőolaj és földgáz Magyarországra

Egészen szokatlan hangvételű posztot rakott ki a budapesti orosz nagykövetség a Facebookra. A bejegyzésben Orbán Anita és Baiba Braže lett külügyminiszter szerdai egyeztetésére reagáltak.

Az említett egyeztetés után Orbán Anita azt írta a Facebookon, hogy „az energetikában különösen az energiatárolásban látunk lehetőséget, hiszen Lettország ezen a területen komoly tapasztalatot szerzett, miközben magyar vállalatok már most is jelen vannak a balti energiarendszer fejlesztésében.”

Ez a mondat azonban nem igazán tetszett az orosz nagykövetségnek. Azt írták, a magyar fél tudhatja, hogy Oroszország is kész a konzultációra a kétoldalú energetikai együttműködés minden aspektusáról. Majd így folytatták:

„Amennyiben azonban a magyar kormány éppen Rigában véli felfedezni új stratégiai energetikai partnerét, úgy kizárólag sok sikert kívánhatunk mindkét államnak ezen a téren. Reméljük, hogy gyümölcsöző kooperációjuk eredményeképpen első osztályú balti kőolaj és földgáz áramlik majd Magyarországra – a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve.”

Az orosz nagykövetség az Andrássy úton még 2018-ban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az orosz nagykövetség reakciója azért különösen érdekes, mert az elmúlt napokban diplomáciai feszültség alakult ki Magyarország és Oroszország között. Orbán Anita kedden bejelentette, hogy kiutasították Magyarországról az orosz nagykövetség 10 munkatársát, de hozzátette, hogy a magyar kormány a szükséges párbeszédet fenn kívánja tartani a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.

Orbán Anita bejelentése után az orosz külügyminisztérium szóvivője „kemény és a budapesti ruszofób lobbi számára fájdalmas” választ helyezett kilátásba, a Kreml szóvivője pedig arról beszélt, hogy az orosz kormány megfelelő választ ad a diplomaták kiutasítására, de nyitott marad a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére.