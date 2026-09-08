Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát

„A mai napon utasításomra a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható” – írja Orbán Anita.
„A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot.”
A külügyminiszter szerint ez „a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.”
A választások előtt az orosz befolyásról könyvet író Panyi Szabolcs azt mondta az interjúnkban, hogy Magyarország orosz kémközponttá vált, a hatalom nem tesz semmit az orosz befolyás terjeszkedésével szemben, a szolgálatok alapvető feladataikat sem képesek már ellátni.
A most az orosz diplomaták ellen fellépő Külügyminisztériumba Szijjártó Péter idején még úgy tudtak bejutni orosz hekkerek, hogy ez ellen a magyar kormány nem szólalt fel. De még a választások után három nappal is járt titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomata a külügyben.
A teljeskörű orosz invázió megindítása után látható volt, hogy az európai országok sorra tiltják ki az orosz diplomatákat kémkedés miatt, Magyarországon viszont egyre nő a számuk. Orbán Viktor nem sokkal Ukrajna lerohanása után előre leszögezte, hogy nem terveznek orosz diplomatákat kiutasítani.
Az új miniszterelnök a parlamentben azt mondta: ellentétben az előző kormányzattal, a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell, diplomáciai eszközökkel meg is védik az ország függetlenségét és szuverenitását.
Már többen vannak Budapesten, mint Londonban és Varsóban összesen.
Miért kezdett nyomozni Szijjártó után? Miként éli meg a kémvádat? És mi állhat Orbán oroszpárti fordulata mögött? Videóinterjú az újságíróval, aki a kampány egyik főszereplője lett.
Régi vendégek az oroszok a külügyben, ezúttal nem az informatikai infrastruktúrán keresztül, hanem személyesen látogattak el diplomatáik a Nagy Imre térre.
Részletes dokumentumokat ismertünk meg, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország titkosszolgálatai kiterjedt kibertámadásokat hajtottak végre a magyar külügy ellen. Ezzel Szijjártó Pétert is szembesítettük, aki most már nem tagadott, egészen más taktikát választott.