Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát

Ukrán tüntetés az orosz nagykövetség előtt 2022-ben Fotó: Bankó Gábor

„A mai napon utasításomra a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható” – írja Orbán Anita.

„A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot.”

A külügyminiszter szerint ez „a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.”

A választások előtt az orosz befolyásról könyvet író Panyi Szabolcs azt mondta az interjúnkban, hogy Magyarország orosz kémközponttá vált, a hatalom nem tesz semmit az orosz befolyás terjeszkedésével szemben, a szolgálatok alapvető feladataikat sem képesek már ellátni.

Forrás: Szijjártó Péter fb-oldala

A most az orosz diplomaták ellen fellépő Külügyminisztériumba Szijjártó Péter idején még úgy tudtak bejutni orosz hekkerek, hogy ez ellen a magyar kormány nem szólalt fel. De még a választások után három nappal is járt titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomata a külügyben.

A teljeskörű orosz invázió megindítása után látható volt, hogy az európai országok sorra tiltják ki az orosz diplomatákat kémkedés miatt, Magyarországon viszont egyre nő a számuk. Orbán Viktor nem sokkal Ukrajna lerohanása után előre leszögezte, hogy nem terveznek orosz diplomatákat kiutasítani.

Az új miniszterelnök a parlamentben azt mondta: ellentétben az előző kormányzattal, a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell, diplomáciai eszközökkel meg is védik az ország függetlenségét és szuverenitását.