„Kemény és fájdalmas választ fog kapni a budapesti ruszofób lobbi” – reagált az orosz külügy a bejelentett kiutasításokra

„Oroszország válaszolni fog tíz diplomatájának magyarországi kiutasítására” – számolt be róla a TASZSZ állami hírügynökség a külügyminisztériumra hivatkozva.
A TASZSZ idézte Marija Zaharova külügyi szóvivőt, aki egyelőre annyit mondott: „Kemény és fájdalmas választ fog kapni a budapesti ruszofób lobbi.”
„A mai napon utasításomra a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható” – közölte kedden délelőtt a közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter.
Orbán Anita hozzátette, ez „a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.”
Magyar Péter a parlament ülésén kommentálta a döntést, kijelentve: ellentétben az előző kormányzattal a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét.
Az Orbán-kormány nem tett ilyen lépéseket, miközben a szövetségeseink sorra küldték haza az orosz kémeket az elmúlt években. Magyar Péter azt mondta: a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását