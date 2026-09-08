„Kemény és fájdalmas választ fog kapni a budapesti ruszofób lobbi” – reagált az orosz külügy a bejelentett kiutasításokra

„Oroszország válaszolni fog tíz diplomatájának magyarországi kiutasítására” – számolt be róla a TASZSZ állami hírügynökség a külügyminisztériumra hivatkozva.

A TASZSZ idézte Marija Zaharova külügyi szóvivőt, aki egyelőre annyit mondott: „Kemény és fájdalmas választ fog kapni a budapesti ruszofób lobbi.”

„A mai napon utasításomra a Külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható” – közölte kedden délelőtt a közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter.

Marija Zaharova Fotó: RUSSIAN FOREIGN PRESS SERVICE //Anadolu Agency via AFP

Orbán Anita hozzátette, ez „a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.”

Magyar Péter a parlament ülésén kommentálta a döntést, kijelentve: ellentétben az előző kormányzattal a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét.