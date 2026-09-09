A Kreml „megfelelő választ ad” diplomatái kitiltására, de nem akar kárt okozni az orosz-magyar kapcsolatok „értékes örökségében”

Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországból történt kiutasítására - mondta a Kreml szóvivője, de nyitott marad a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére.

„Ami konkrétan ezt a döntést illeti, természetesen megfelelő választ fogunk adni rá, ezek a lépések nem maradnak válasz nélkül” - mondta Dmitrij Peszkov a kérdésre, hogy a tíz orosz diplomata kiutasítása hogyan befolyásolja a két ország közötti kapcsolatokat.

Dmitrij Peszkov benéz Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Az MTI tudósítása szerint Peszkov azt mondta, hogy ezek a barátságtalan lépések „negatív hatással járnak majd; kétségtelen, nem lehet, hogy ne járjanak negatív következményeket a kétoldalú kapcsolataink egészére nézve”, ugyanakkor

„nyitottak maradunk kapcsolataink további fejlesztésére. Érdekeltek vagyunk ebben, és nem vagyunk hívei annak, hogy bármilyen kárt okozzunk az orosz-magyar kétoldalú kapcsolataink, mondjuk úgy, értékes örökségében és tapasztalataiban.”

Ez azért jóval finomabb megfogalmazás, mint amilyennel Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő élt kedden, amikor „kemény és a budapesti ruszofób lobbi számára fájdalmas” választ helyezett kilátásba. Orbán Anita külügyminiszter eredeti bejelentésében is benne volt az, hogy „Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett”.

Rácz András szerint a diplomata fedésben dolgozó hírszerzők kitiltásával „Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé. Azzal, hogy Magyarország nem küldött haza ilyen figurákat, a szövetségeseink biztonságának is ártottunk, hiszen a Budapesten működő orosz hírszerzők a szövetséges országokban is hajthattak végre műveleteket.”