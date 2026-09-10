Kisinyov: Semmiféle fegyverszállítás nem történt, civileket ölt meg Oroszország az ukrán–moldáv határátkelőn

Kisinyov visszautasítja Moszkva állítását, miszerint az orosz erők azért lőtték szerdára virradóra a Tudora–Sztarokozacse moldovai–ukrajnai közúti határátkelőt, mert azt fegyverszállításra használják.

A moldovai kormányzat szerint ez hamis és alaptalan információ. Kisinyov kitart amellett, hogy Ukrajnába nem szállítanak fegyvereket Moldován keresztül, sem a Tudora–Sztarokozacse, sem semelyik másik határátkelőn keresztül. „A határátkelőket családok, gyermekek, idősek használják, akik az egyik országból a másikba tartanak” – írták. Hozzátették: Moldova határozottan elítéli a támadást, és cáfolja a hazugságokkal és dezinformációval történő igazolási kísérleteket.

Forrás: Ukrajna Határőrsége

Oroszország, mint arról a 444 is beszámolt, drónokkal lőtte szerdára virradóra a sztarokozacsei átkelőt. A támadásban a hivatalos jelentések szerint két civil meghalt, további ketten megsebesültek. Az áldozatok állampolgárságáról nem számoltak be.

Néhány nappal korábban az orosz erők a román határon lévő orlivkai átkelőt lőtték a közelben, akkor annak a működését is fel kellett függeszteni. (Ukrajinszka Pravda)